Serena Autieri è così in tv: vederla senza trucco e luci vi lascerà senza parole, ecco uno scatto inedito.

È uno dei volti più amati della nostra tv. Attualmente al timone di Dedicato, il nuovo programma Rai che farà compagnia al pubblico fino al 10 settembre. Si, parliamo di Serena Autieri, attrice e conduttrice tra le più apprezzate del nostro mondo dello spettacolo. Ma forse non tutti sanno che, oltre che sul piccolo schermo, la napoletana è molto attiva anche sui social. Il suo canale social conta ben 511 mila followers! Ed è proprio lì che, qualche ora fa, Serena ha condiviso uno scatto che non è passato affatto inosservato.

Uno scatto in cui la Autieri si mostra completamente al naturale, durante una giornata in barca a Spalato. Dite addio al make up e alle luci di scena, ecco Serena in versione acqua e sapone.

Serena Autieri è così in tv, ma eccola senza trucco: lo scatto dell’artista senza filtri

Siamo abituati a vederla in tv con trucco e luci, ma com’è Serene Autieri al naturale? Ebbene, la risposta è semplice: è incantevole! La bellissima conduttrice di Dedicato, il programma mattutino di Rai Uno, si è mostrata in versione acqua e sapone, durante una gita in barca.

Per lei una valanga di complimenti, da parte di fan e colleghi. Date un’occhiata allo scatto che non è passato inosservato:

Eh si, ve lo avevamo detto! La Autieri è semplicemente meravigliosa anche senza trucco. E per lei, dopo Dedicato, potrebbe essere in arrivo una nuova trasmissione in casa Rai. Come riportato da Tv Blog, per Serena potrebbero arrivare novità nel prossimo palinsesto autunnale. In particolare, nella fascia del sabato pomeriggio, da qualche anno occupata da Italia Sì, con Marco Liorni. In attesa di conferme, vi piacerebbe vedere la Autieri in un nuovo format?