Guardatela bene, non somiglia a Belen Rodriguez? E’ la fidanzata di un personaggio molto famoso

Guardatela bene, non somiglia a Belen Rodriguez? Vi anticipiamo, è la fidanzata di un personaggio molto famoso, e amatissimo.

Riuscite a riconoscerla? Il suo nome è Claudia Capellini, e sembrerebbe essere la fidanzata di un personaggio molto famoso. La somiglianza con la bellissima showgirl Belen Rodriguez c’è ed è ben evidente, non trovate? Entrambe sono meravigliose, bisogna ammetterlo!

Lei è una modella e influencer. Sul suo profilo social, seguitissimo, ritroviamo tantissime foto. Tutte catturano l’attenzione, perchè, sono molto belle e particolari. Ma la domanda che adesso ci poniamo è: chi è il suo compagno? Vi abbiamo detto che si tratta di un personaggio molto famoso: si tratta di un attore, comico, e un conduttore amatissimo dal pubblico. Scopriamo insieme di chi parliamo.

La somiglianza con Belen Rodriguez è evidente: lei è la fidanzata di un personaggio molto famoso

In questo scatto è fotografata la bellissima modella e influencer Claudia Capellini. Lunghi capelli castani e fisico da mozzar il fiato, ve l’abbiamo anticipato, sembrerebbe essere la compagna di un famoso personaggio del mondo dello spettacolo. Stiamo parlando di Giorgio Panariello: voi, lo sapevate?

I due sembrano essere molto riservati, perchè, anche sui social, non appaiono insieme. Claudia ha 25 anni in meno dell’attore, classe 1985, è nata a Cremona, ed è una modella, influencer e una Pr. Sembrerebbe che la conoscenza fra i due sia avvenuta ad una cena con degli amici in comune, e la scintilla è scattata subito.

La riservatezza fa parte della vita della coppia, perchè, come abbiamo detto, non appaiono sui social insieme, e raramente rilasciano interviste. Anche se, curiosando con attenzione, il comico non si tira assolutamente indietro a lasciare like, alle foto di Claudia. Ma avete notato la somiglianza? La compagna di Panariello è stata spesso associata a Belen Rodriguez, per alcuni tratti in comune. Entrambe, dobbiamo ammetterlo, sono bellissime!