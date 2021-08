Quali sono state le troniste di Uomini e Donne più seducenti di sempre? Alcune donne hanno fatto girare la testa a tantissimi corteggiatori: ecco una lista.

Uomini e Donne è uno dei programmi più famosi della televisione italiana. Ideato e condotto da Maria De Filippi, è nato nel 1996. Va in onda su Canale 5 e regala la possibilità a uomini e donne di trovare la propria dolce metà. Il primo a sedersi sul trono rosso è stato Roberto Maltoni: tra le sue corteggiatrici spiccarono le figure di Tina Cipollari e Claudia Montanarini. Loro divennero le prime donne ‘troniste’ del programma. Da allora, sino ad oggi, tantissimi volti, tantissime donne, abbiamo visto sedute sulla famosissima poltrona! Non tutte hanno trovato la propria dolce metà nel programma ma hanno fatto comunque girare la testa ai loro corteggiatori. Maria De Filippi con la sua redazione capeggiata da Raffaella Mennoia hanno sempre prediletto ragazze e donne di carattere, belle e semplici! Ma quali sono state le troniste più seducenti nella storia di Uomini e Donne?

Uomini e Donne, quali sono state le troniste più ‘seducenti’ di sempre: la classifica

Nella storia di Uomini e Donne abbiamo visto tantissime donne sedersi sulla famosa poltrona rossa. Chi più, chi meno, tutte hanno sempre conquistato i loro corteggiatori con la loro bellezza: Maria De Filippi ed il suo staff hanno sempre scelto ragazze bellissime, con un grande carattere, sempre semplici ed educate.

Troniste sensuali che hanno fatto girare la testa ai loro corteggiatori ce ne sono davvero tante. La prima donna a sedere sulla famosa poltrona rossa e ad aver fatto innamorare tanti uomini è Tina Cipollari. Con il suo atteggiamento da vamp divenne subito molto popolare. Nella storia di Uomini e Donne tra le più sensuali ricordiamo anche Carla Velli: ha partecipato al programma nel 2005 come corteggiatrice e fu la scelta di Francesco Arca. Le cose non andarono bene tra i due, così lei tornò in tv come tronista: la donna scelse Cristiano Angelucci!

Serena Enardu è stata uno dei volti più amati di Uomini e Donne: il pubblico l’ha sempre apprezzata per il suo carattere forte, oltre che per la sua bellezza. Nella lista di sologossip non può mancare Natalia Angelini: la bellissima ex tronista non trovò l’amore ma fece girare la testa a molti corteggiatori, compreso Gionatan Giannotti, che successivamente divenne tronista.

Teresanna Pugliese ha scritto un importante pagina di Uomini e Donne: scartò Francesco Monte preferendo a lui Antonio Passarelli. Teresanna tornò nel programma per riprendersi il suo Francesco: la loro storia d’amore fece brillare gli occhi a tutti.

Silvia Raffaele rientra tra le nostre troniste preferite: la calabrese partecipò al programma prima come corteggiatrice, poi come tronista. Il suo cuore grande, il suo aspetto magnifico ed il suo sorriso conquistarono il cuore del pubblico italiano.

Clarissa Marchese è una delle troniste più belle della storia di Uomini e Donne! E’ salita sul trono nel 2016 ma il pubblico del piccolo schermo già la conosceva: è stata la vincitrice della 75esima edizione di Miss Italia 2014.

Tra le donne, troniste, più belle, dal carattere forte, che hanno fatto girare la testa ai loro corteggiatori per la loro sensualità ci sono anche Sonia Lorenzini, Rosa Perrotta e Giovanna Abate!