Vanessa Ferrari è una delle atlete italiane presenti alle Olimpiadi di Tokyo, ma chi è? Scopriamo età, Instagram, fidanzato e l’infortunio.

Non vi state perdendo alcuna gara di queste Olimpiadi di Tokyo, vero? Nemmeno noi! È proprio per questo motivo che, in concomitanza alla sua finale di corpo libero, siamo pronti a raccontarvi ogni cosa su Vanessa Ferrari. Nata a Orzinuovi, in provincia di Brescia, il 10 Novembre del 1990, la giovanissima ha iniziato a muovere i primi passi nel mondo dello sport ed, in particolare, in quello della ginnastica davvero piccolissima. Ed è proprio da quel momento che riscuote un successo davvero impressionante. Pensate, ha soltanto 30 anni, eppure la bella Ferrari vanta di un curriculum davvero impressionante.

In attesa, però, di sapere l’esito della gara di Vanessa Ferrari di oggi, Lunedì 2 Agosto, siete curiosi di sapere ogni cosa nel minimo dettaglio su di lei? In particolare, cosa sappiamo sulla sua vita privata? O ancora, ricordate il brutto infortunio che procurò nel 2017 poco prima di esibirsi? Insomma, di cosa da sapere ce ne sono. Eccole tutte.

Segui anche il nostro canale INSTAGRAM: vi regaliamo scoop, meme e intrattenimento! CLICCA QUI

Chi è Vanessa Ferrari, campionessa mondiale: età, Instagram e fidanzato

Una giornata particolarmente, quella di oggi, Lunedì 2 Agosto. Dopo la vittoria della medaglia d’oro di Tamberi e Jacobs, un’altra italiana è in corsa per l’ambitissimo trofeo. Stiamo parlando proprio di lei: Vanessa Ferrari. In attesa, però, di sapere come andrà a finire la sua gara, scopriamo qualche cosa in più su di lei.

Come dicevamo precedentemente, Vanessa Ferrari ha ben 30 anni. E, seppure sia davvero giovanissima, vanta di una carriera davvero impressionante. Campionessa del mondo del 2006 ed europea nel 2007, la bella Vanessa decanta di un argento e tre bronzi mondiali; di ben otto medaglie ai Campionati europei tra il 2006 e il 2019; cinque vittorie in Coppa del Mondo tra gli anni che vanno dal 2007 al 2019 ed, infine, ben 8 ori in due edizioni dei Giochi del Mediterraneo. Insomma, un palmeres ricco di successi. Ma non è affatto finita qui. Sul web, inoltre, si legge che dal 2009 gareggia per l’Esercito Italiano. E che, nel 2007, ha ricevuto l’onorificenza di cavaliere al merito della repubblica.

Cosa sappiamo, infine, della sua vita privata? Sul web, si legge che la bellissima Vanessa sia fidanzata con Simone Caprioli, anche se di foto insieme sui rispettivi canali social è davvero difficili rintracciarne.

L’infortunio nel 2017: cosa accadde

Una carriera, come dicevamo, ricca di momenti incredibili e di successi. Ma non solo. Esattamente nel 2017, Vanessa Ferrari ha avuto un brutto infortunio che l’ha tenuta lontana dalle gare per alcuni mesi. Ad Ottobre dello stesso anno, infatti, si legge che la ginnasta sia stata convocata per prendere parte ai campionati Mondiali Individuali di Montréal, ma che, nell’eseguire la diagonale durante la prova dedicata all’esercizio al corpo libero, si sia rotta il tendine di Achille. Un infortunio non da poco, quindi. E che, da quanto si legge dal web, l’ha tenuta lontana dal suo mondo per circa 500 giorni.