Dramma per l’ex ballerina di Amici di Maria De Filippi: “La prova più difficile che la vita mi ha messo davanti”

Amici è il talent show più longevo della televisione italiana, nonché uno dei più amati dal pubblico. Il programma è stato ideato da Maria De Filippi, che è anche la conduttrice. La trasmissione va in onda su Canale 5 dal 14 settembre 2002. Inizialmente si chiamava Saranno Famosi, ma il nome è stato poi cambiato nel gennaio 2003.

Il talent show si suddivide in due fasi: la fase pomeridiana, da ottobre a gennaio, in cui gli allievi si allenano nella scuola e si esibiscono davanti ai professori; la fase serale, da marzo a maggio, in cui i concorrenti ambiscono per la vittoria e si esibiscono davanti ad una giuria. Al talent show partecipano circa venti allievi tra cantanti e ballerini.

Amici, il dramma dell’ex ballerina: le sue parole

Una ex ballerina del talent show Amici di Maria De Filippi ha vissuto un dramma davvero doloroso. Stiamo parlando di Susy Fuccillo, ballerina della settima edizione del talent show di Canale 5. Susy ha condiviso sui social il suo dramma: lo stabilimento balneare gestito dalla sua famiglia, che è anche un luogo frequentato dalla movida catanese, è andato in fiamme lo scorso 30 luglio. Susy ha mostrato con un video su Instagram quello che resta delle Capannine.

“La prova più difficile che la vita mi ha messo davanti” – ha esordito l’ex ballerina sui social – “Questo è quello che rimane della nostra attività familiare. Ho visto bruciare con i miei occhi anni e anni di sacrifici, in meno di 4 ore. Del nostro stabilimento balneare “Le Capannine” non è rimasto più nulla. Mi sento impotente e persa, violentata nell’anima ed emotivamente vulnerabile”.

Susy ha poi provato a spiegare cos’è successo, spiegando che l’incendio è partito da un terreno non molto distante dalla loro struttura. I vigili del fuoco – secondo quanto raccontato dall’ex ballerina – non hanno risposto alle loro chiamate e il vento in meno di venti minuti ha attaccato tutta la loro struttura.

“Ho vissuto un film […] Ed eccomi qui oggi, ho perso una parte di me in quelle fiamme, guardo gli occhi della mia famiglia e vedo tanto dolore, lo stesso dolore che mi riporto dentro da quel maledetto venerdì 30 luglio”.