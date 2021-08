Battiti Live, chi è Alice Merton: scopriamo qualcosa in più sulla bravissima cantante che si esibirà sul palco.

Questa sera, martedì 3 luglio, una nuova puntata di Battiti Live andrà in onda. Siamo arrivati al quarto appuntamento del seguitissimo evento musicale. Elisabetta Gregoraci e Alan Palmieri, stanno portando avanti lo spettacolo in maniera impeccabile. La semplicità e la bravura sono doti che certamente non mancano ai due conduttori.

Anche in questo quarto appuntamento saranno tantissimi i cantanti che si esibiranno sul palco, pronti a farci ballare e cantare. Artisti italiani e internazionali portano i loro brani nelle piazze della Puglia. Questa sera, dovrebbe esserci anche lei, Alice Merton. Ma chi è la cantante? Scopriamo qualcosa in più.

Chi è la cantante Alice Berton: età, origini, da dove viene, e cosa ha fatto

Manca sempre meno e anche questa sera avremo modo di seguire i vari artisti che si esibiranno sul palco di Battiti Live. L’evento musicale che si svolge in piazze della Puglia sta riscontrando un enorme successo. Il merito si deve non solo ai due conduttori, Elisabetta Gregoraci e Alan Palmieri, che stanno portando avanti la kermesse in modo incredibile, ma ovviamente ai cantanti che si esibiscono sul palco.

Tra gli artisti presenti in questo quarto appuntamento ci sarà anche lei, Alice Merton. Classe 1993, giovanissima, è nata a Francoforte sul Meno. E’ una cantante tedesca con cittadinanza canadese e britannica. Sembrerebbe che, come si apprende dal web, che la cantante durante la sua infanzia, a causa del lavoro di suo padre, consulente minerario, si sia trasferita molte volte. Dopo vari trasferimenti, tra Connecticum, Canada, Germania e Regno Unito, ritorna nel 2014 in Germania. Inizia gli studi musicali presso la Popakademie Baden-Württemberg a Mannheim, dove si diploma come compositrice e cantautrice.

Nel 2018 vince l’edizione degli degli European Border Breakers Awards. Proprio quest’anno, in aprile, ha pubblicato il singolo Vertigo, secondo estratto del suo secondo album. Alice Merton, anche sui social, riscontra lo stesso successo ricevuto dalla sua musica. Sono molte le foto che rende note, e qui, vi mostriamo alcuni scatti molto particolari.

Della sua vita privata non conosciamo i dettagli. Cosa possiamo dire? Sicuramente la bellissima e bravissima artista ci travolgerà con la sua voce questa sera.