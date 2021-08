Impossibile dimenticarci del simpaticissimo Chandler di ‘Friends’: sapete com’è diventato oggi? Ha ben 51 anni, ma resterete davvero di stucco!

È stata una delle serie televisive più seguite, amate ed apprezzate in assoluto, ‘Friends’. In onda dal 1994 al 2004, la serie Tv ha riscosso un successo davvero clamoroso. Tanto è vero che, come ben sapete, a distanza di ben 17 anni dalla fine della sua ultima stagione, il suo pubblico ha fortemente voluto una reunion di tutto il cast. Non avete avuto la possibilità di vederlo, eppure siete fortemente curiosi di sapere come sono diventati i suoi personaggi? A prendere parte alla serie televisiva, lo sappiamo benissimo, ci sono davvero tantissimi straordinari attori. A partire dalla bellissima Jennifer Aniston nel ruolo di Rachel. Fino a Courteney Cox nei panni di Monica. Tra questi, però, è davvero impossibile dimenticarci di lui: il simpaticissimo Chandler. Lo ricordate?

Con le sue battute e il suo sarcasmo, Chandler è stato uno dei protagonisti indiscussi dell’amatissima serie televisiva. Siete curiosi di sapere, però, com’è cambiato adesso? Appurato che sono trascorsi ben 17 anni dalla fine della sua messa in onda, com’è diventato il suo attore? Siete proprio curiosi di saperlo? Ci pensiamo immediatamente a svelarvi ogni cosa.

Ricordate Chandler di ‘Friends’? Eccolo oggi dopo 14 anni: impressionante!

Chandler era tra i protagonisti indiscussi di ‘Friends’, lo ricordate? Migliore amico di Ross e Joe, ma anche di Rachel, Phoebe e Monica, ha riscosso un successo davvero immediato da parte dei telespettatori della serie tv. Tanto è vero che ancora adesso, nonostante siano passati anni dalla fine della sua messa in onda, il buon Matthew Perry continua ad essere ricordato con immenso affetto e simpatia. A questo punto, però, ci chiediamo: com’è diventato oggi?

Stando a quanto si apprende dal web, sembrerebbe che il buon Matther Perry attualmente abbia ben 51 anni. E che, dopo il successo di ‘Friends’, abbia cavalcato l’onda del successo ancora di più. Com’è diventato, però? Scopriamolo insieme!

Insomma, saranno passati anche alcuni da ‘Friends’, eppure il simpaticissimo Matther Perry è letteralmente identico al Chandler della serie tv. Siete d’accordo con noi?