Clamoroso colpo di scena in Rai, il suo debutto è stato letteralmente posticipato: l’indiscrezione lascia tutti di stucco, cos’è successo.

Una cosa è certa: la prossima stagione televisiva sarà davvero indimenticabile! Perché? Beh, la risposta è davvero piuttosto semplice. Che siano i canali Mediaset o i canali Rai, entrambe le aziende hanno pensato ad ogni cosa nel minimo dettaglio per catturare l’attenzione dei loro telespettatori. Ovviamente, sia chiaro: non mancheranno veri e propri capisaldi della televisione italiana. A partire, quindi, da ‘Domenica In’ fino a ‘Uomini e Donne’, ‘Amici’e tantissimi altri, sono davvero numerosi i programmi che sono stati confermati sui rispettivi palinsesti. Ma non solo. Se da una parte, infatti, assisteremo a clamorosi raddoppi settimanali, dall’altra assisteremo all’ingresso di nuovi volti. È proprio su uno di questi che, però, un’indiscrezione lascia davvero di stucco tutti.

Stando a quanto si apprende da TV Blog, infatti, sembrerebbe che il debutto in Rai di un famosissimo ed amatissimo conduttore televisivo sia stato clamorosamente posticipato. Una notizia davvero incredibile, c’è da ammetterlo. A questo punto, però, ci chiediamo: di chi stiamo parlando? Siete proprio curiosi di saperlo? Ci pensiamo noi a dirvi ogni cosa nel minimo dettaglio.

Il suo debutto in Rai è stato clamorosamente posticipato: cos’è successo

L’indiscrezione lanciata da TV Blog è davvero clamorosa. E, senza alcun dubbio, ha lasciato di stucco davvero tutti. Stando a quanto si apprende, infatti, sembrerebbe che il debutto in Rai del famosissimo conduttore sia stato posticipato. Stiamo parlando proprio di Alessandro Cattelan. Dopo l’addio ad X-Factor, il simpaticissimo conduttore sarà la colonna portante di un programma tutto suo su Rai Uno. Che, da come stabilito, sarebbe dovuto partire a Settembre prossimo. E sarebbe dovuto andare in onda il Sabato sera.

Da quanto svelato da TV Blog, però, sembrerebbe che ci sia stato un cambio di programmazione. E che, a quanto pare, la collocazione di Alessandro Cattelan e del suo ‘Da Grande’ sia da rintracciarsi alla Domenica sera. Sarà davvero così? Chi lo sa! Nel frattempo, contiamo i giorni che ci separano dal debutto del buon Cattelan sulla Rai. Voi?

