L’ex amatissima coppia di Temptation Island sarebbe pronta a convolare a nozze: spunta fuori un retroscena davvero incredibile.

Si è da poco conclusa l’ottava edizione di Temptation Island, che tra l’altro ci ha regalato tantissimi e numerosi colpi di scena, eppure alcuni dei suoi ex protagonisti fanno ancora tanto parlare di sé. Badate bene: non facciamo soltanto riferimento ad una discutissima coppia che, qualche tempo fa, ha annunciato di essere ritornata insieme dopo un trascorso per nulla facile oppure di Andrea Celentano e Raffaela Giudice che hanno deciso di sposarsi, ma anche di un’altra amatissima coppia che, stando a quanto si apprende, sembrerebbe sia pronta a convolare a nozze. A svelare ogni cosa nel minimo dettaglio, è stato proprio il settimanale ‘Di Più’. È proprio sulle pagine del giornale che, oltre a rivelare la lieta novella, è stato svelato anche un retroscena davvero incredibile.

Di chi parliamo, però? Ebbene: ovviamente, vi sveleremo ogni cosa nel minimo dettaglio. Anche se, vi anticipiamo, appena leggerete i loro nomi, farete i salti di gioia. Anche perché, durante il loro percorso a Temptation Island, entrambi hanno saputo dimostrare che quando l’amore c’è, non c’è davvero nessun ostacolo che non possa essere oltrepassato. Scopriamo, però, tutti i dettagli.

Temptation Island, l’amatissima coppia è pronta a convolare a nozze: clamoroso

Stando a quanto si apprende da ‘Di Più’, sembrerebbe che l’amatissima coppia di Temptation Island sia pronta a convolare a nozze. Stiamo parlando proprio di loro: Manila Nazzaro e Lorenzo Amoruso. Al momento, sia chiaro: non è stata ancora stabilita la data. Da quanto si legge, però, sembrerebbe che l’ex Miss Italia, ottenuto il divorzio dal suo ex marito, sia pronta a fare il grande passo col suo compagno. Le ‘sorprese’, però, non sono affatto finite qui.

Da quanto si legge sul giornale, infatti, sembrerebbe che sia stata anche svelata già la location per il matrimonio. Di cosa parliamo? Sembrerebbe, infatti, che come luogo magico per rendere ancora più speciale questo loro giorno, sia stato scelta la villa del buon Amoruso a Firenze.

Sarà davvero così? Al momento, non ne abbiamo la conferma. Una cosa, però, è certa: se fosse così, noi tutti saremmo davvero felici per loro. Tantissimi auguri!