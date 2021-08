Dove e come vedere le Olimpiadi Tokyo 2020: i canali, le info, gli orari per seguire le gare, in diretta o replica.

Un successo dietro l’altro e un medagliere che cresce sempre di più. Le Olimpiadi di Tokyo 2020 sono entrate ormai nel vivo e appassionano sempre di più il pubblico italiano. Non tutti, però, hanno ancora chiara la modalità della messa in onda delle gare, soprattutto a causa del fuso orario in Giappone.

Se siete curiosi di scoprire come e dove seguire le gare, in diretta e in replica, siete nel posto giusto! In seguito tutte le informazioni utili per godersi i prossimi giorni di sport!

Come e dove seguire le Olimpiadi Tokyo 2020 in tv: canali, info e orari italiani delle gare

Nonostante la difficoltà dovuta alla notevole differenza di fuso orario tra Italia e Giappone, sono tanti i canali che offrono la possibilità al pubblico italiano di seguire le Olimpiadi. In primis su Rai Due, dove le Olimpiadi sono trasmesse tutti i giorni dalle 00.30 alle 8.30, dalle 8.45 alla 11, dalle 11.10 alle 13 e dalle 13.30 alle 16.30 con le ultime gare e le repliche di quelle principali. Non sarà possibile seguire le Olimpiadi su Raiplay.

In streaming, i giochi saranno in esclusiva su Discovery +, dove sulla piattaforma Ott saranno trasmessi tutti gli eventi. È l’unico modo per seguire ogni singola gara, semplicemente scegliendo cosa seguire, con oltre 30 canali live in contemporanea.

Dazn non ha acquistato i diritti Tv delle Olimpiadi, ma gli abbonati potranno seguire attraverso i canali Eurosport ed Eurosport 1: non potranno farlo gli abbonati Sky.

Come seguire le repliche delle gare più importanti? Come abbiamo detto, la Rai manderà in replica gli appuntamenti principali a parte della 17 e 30 circa. Ma, anche nel corso della giornata, andranno in onda diversi Tg olimpici, con le immagini salienti delle gare.

Non ci resta che goderci questi ultimi giorni e tifare a più non posso per i nostri atleti azzurri. Forza Italia!