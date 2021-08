Elisabetta Gregoraci, ricordate com’era a Miss Italia? Sono passati 24 anni

Ve la ricordate Elisabetta Gregoraci a Miss Italia? Sono passati ben 24 anni, ecco com’era la famosa showgirl

Elisabetta Gregoraci è una famosissima showgirl nata a Soverato, in provincia di Catanzaro. Ha iniziato a lavorare come modella, sfilando per stilisti molto importanti. All’inizio degli anni duemila ha poi esordito in televisione, partecipando dapprima al programma Ciao Darwin nella puntata “Veline vs Intellettuali” e poi figurando in alcune serie televisive come Il cielo in una stanza o Un medico in famiglia.

La notorietà arriva nel novembre 2005 grazie alla sua storia d’amore con Flavio Briatore. In seguito conduce Sipario, entra nel cast di Buona Domenica, vince il reality show Baila!, mentre di recente ha condotto Made in Sud, ha partecipato al GF VIP e da qualche anno è la padrona di casa di Battiti Live insieme ad Alan.

Ve la ricordate Elisabetta Gregoraci a Miss Italia?

Prima di iniziare la carriera di modella, Elisabetta ha partecipato a Miss Italia. Nel 1997, infatti, la Gregoraci venne eletta Miss Calabria. Il titolo le permise di partecipare alle finali di Salsomaggiore Terme. Qui ottenne il titolo di Miss Sorriso.

La Gregoraci, nonostante la sua straordinaria bellezza, già da allora abbastanza lampante, non riuscì a trionfare a Salsomaggiore Terme e addirittura si classificò al 24° posto. In quell’edizione, fu Claudia Trieste a laurearsi vincitrice del concorso di bellezza.

Come potete vedere in questo frame ripreso dalla sua ospitata a Vieni da me, la Gregoraci era già bella e affascinante. La bellezza è sempre stato un tratto distintivo della modella calabrese. Ancora oggi è una delle donne più belle del mondo dello spettacolo, oltre che una delle più ambite.

Anche nella casa del Grande Fratello Vip, la Gregoraci è riuscita a far perdere la testa al giovane Pierpaolo Pretelli. Il sentimento provato dall’ex velino di Striscia la Notizia, però, non era ricambiato. La Gregoraci ha deciso di rimandare al mittente le avance.