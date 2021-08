Emma Marrone, come si accorse del tradimento di Stefano De Martino: retroscena

Emma Marrone, come si accorse del tradimento di Stefano De Martino: il retroscena che non tutti conoscono.

È stata una delle storie più amate dal pubblico. Una storia nata in tv, durante un’edizione di Amici di Maria De Filippi. Una storia che, però, è anche finita a causa del talent show di Canale 5. Parliamo di quella tra Emma Marrone e Stefano De Martino, entrambi ex allievi della scuola più famosa della tv. Oggi tra i due ci sono ottimi rapporti, ma la rottura non avvenne nel migliore dei modi…

Tra Emma e Stefano, infatti, spuntò Belen Rodriguez. Il napoletano la conobbe quando la showgirl argentina fu invitata ad Amici come ospite speciale: lui era ballerino professionista nel talent, tra i due si accese subito la scintilla. Ma in tanti si chiederanno come ha saputo Emma del tradimento? Non immaginereste mai! Ecco il retroscena che non tutti conoscono.

Emma Marrone e il tradimento di Stefano De Martino con Belen: il retroscena vi lascerà a bocca aperta

Un triangolo che fece molto rumore, quello tra Emma Marrone, Stefano De Martino e Belen Rodriguez. Era il 2012 e non si parlava di altro! Il ballerino di Amici si innamorò della Rodriguez quando era ancora legato alla cantante. A rivelare alcuni dettagli di quella situazione è stata Maria De Filippi, in un’intervista dello scorso anno a Gente: “La situazione era tragica, ora è lontana, ma al momento fu uno shock per tutti”. La conduttrice racconta di aver chiamato Stefano in camerino ed esclamato: “Cosa stai combinando?”. A quel punto il napoletano confessò che lui e Belen si erano innamorati, ma ammise di non avere il coraggio di parlare con Emma.

Fu a quel punto che la De Filippi prese in mano la situazione: “Non sapevo come uscirne perché tutti e tre facevano parte del programma. E così a Emma lo dissi io, fui molto chiara ed onesta con lei”.

Proprio così, ad informare Emma di tutto è stata proprio Maria De Filippi. E voi, conoscevate questo retroscena su uno dei casi di gossip più chiacchierati degli ultimi anni?