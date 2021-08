Gigi D’Alessio diventa di nuovo papà: lo scoop dell’estate e tutti i dettagli

Stando a quanto si apprende dal settimanale ‘Chi’, sembrerebbe che Gigi D’Alessio sia pronto a diventare di nuovo papà: lo scoop dell’estate.

Una notizia davvero incredibile, c’è poco da dire. Stando a quanto si apprende dal settimanale ‘Chi’, sembrerebbe proprio che Gigi D’Alessio e la sua nuova compagna sarebbero in attesa di un figlio. Avete letto proprio bene, si! Da quanto si legge sul giornale diretto da Alfonso Signorini, infatti, sembrerebbe che il cantante sia pronto ad allargare ancora una volta la sua famiglia.

Archiviata definitivamente la storia d’amore con Anna Tatangelo, Gigi D’Alessio ha ritrovato il sorriso accanto ad una nuova donna. Stiamo parlando proprio di lei: la giovanissima Denise. I due, come raccontato anche in un nostro recentissimo articolo, sono stati fotografati qualche mese fa mano nella mano piuttosto innamorati e felici. A distanza di qualche mese da questa ‘paparazzata’, però, la notizia clamorosa: Gigi D’Alessio starebbe diventando di nuovo papà. Sarà davvero così? Scopriamo ogni cosa nel dettaglio.

Gigi D’Alessio di nuovo papà: quinto figlio in arrivo?

Stando a quanto si apprende dal settimanale ‘Chi’, quindi, sembrerebbe che Gigi D’Alessio e la giovanissima Denise siano in attesa del loro primo figlio. Sia chiaro: al momento, nessuno dei due diretti interessati ha proferito parola. E né tantomeno ha confermato o smentito la notizia. Da quanto si legge dal giornale diretto da Alfonso Signorini sembrerebbe ormai certo l’arrivo di un quinto figlio per il famosissimo cantante napoletano.

Cos’è successo, però? Ebbene: da quanto mostrato dal settimanale, sembrerebbe che Gigi D’Alessio e la sua giovane compagna Denise siano stati ‘beccati’ in barca insieme. Fin tutto bene, oseremmo dire. Se non fosse per il fatto che si vede chiaramente il cantante accarezzare il pancino piuttosto pronunciato della sua fidanzata.

Non sappiamo da quanto tempo Gigi D’Alessio e la bella Denise siano una coppia, sia chiaro. Fatto sta che, secondo il settimanale ‘Chi’, sembrerebbe che i due siano pronti ad allargare la loro famiglia. Sarà davvero così? Chi lo sa! Nel frattempo, facciamo i nostri più sinceri ed affettuosi auguri alla coppia!