Il retroscena non tutti lo conoscono, riguarda il passato, il padre e le sue origini : ecco cosa ha raccontato il celebre volto televisivo, Joe Bastianich.

Imprenditore, personaggio televisivo e cantante statunitense di origini italiane: Joe Bastianich è un volto molto conosciuto nel nostro paese e non solo. E’ molto attivo nel settore della ristorazione ed è stato a lungo il giudice di MasterChef Italia. Sapete i suoi locali dove si trovano? Babbo Ristorante Enoteca e Del Posto si trovano a New York, Osteria Mozza a Los Angeles, Orsone a Cividale del Friuli, Pizzeria Mozza a Los Angeles ed a Newport Beach sono solo alcuni dei nomi dei suoi ristoranti. Joe ha avuto un successo enorme ed oggi è amato ed apprezzato dagli italiani e americani. Sapete cosa ha raccontato sulla sua ‘sfera privata’?

Joe Bastianich, triste retroscena sulla sua ‘sfera privata’: riguarda suo padre

Non tutti conoscono le origini di Joe Bastianich. Il celebre volto televisivo è figlio di genitori italiani esuli istriani: “Mio padre era un emigrante, è venuto in America. E’ un uomo molto semplice che è andato via dalla guerra, ha visto la fame. Ha trovato il suo mondo con la ristorazione. Era spilorcio perchè ha vissuto una storia drammatica, viene dalla guerra, per lui il successo era la musica, cibo a casa. Le regole del successo sono le sue, le trasformo per il mondo moderno. Anche le cose semplici possono avere valore in un mondo così complesso” sono state le parole di Joe a Oggi è un altro giorno.

I Bastianich, nel 1964, pochi anni prima che nascesse Joe, comprarono il primo ristorante, Buonavia di Forest Hills, nel Queens. Quando Joe compì tredici anni la sua famiglia vendette entrambi i ristoranti per lanciare un nuovo locale, il Felidia, a Manhattan. Il primo ristorante aperto da Joe fu Becco, a Manhattan.