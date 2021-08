Julia Roberts, non tutti lo sanno, cosa faceva prima di diventare attrice: il retroscena che non ti aspetti.

Attrice e produttrice statunitense, Julia Roberts è amata in tutto il mondo. E’ stata lei a vincere nel 2001 l’Oscar alla migliore attrice. Il primissimo ruolo importante è nel film Fiori D’Acciaio. La Robert è divenuta una star al cinema grazie alla commedia Pretty Woman, nel 1990, ed è stato grazie a questo ruolo che si è aggiudicata un Golden Globe, il secondo per l’esattezza.

Leggi anche Coronavirus, Julia Roberts si mostra senza trucco in quarantena: il messaggio dell’attrice

Classe 1967, ha iniziato gli studi di giornalismo, ma quando suo fratello Eric debutta come attore a Hollywood, decide di seguirlo, abbracciando la medesima carriera cinematografica, e si trasferisce a New York. Da lì in poi, per lei la strada è tutta in salita. Oggi è sicuramente una delle attrici più belle e brave del panorama cinematografico. Ma, prima di diventare una star, la Robert ha lavorato in diversi ambiti: sapete cosa ha fatto prima del successo?

Segui anche il nostro canale INSTAGRAM: regaliamo scoop, meme e tanto intrattenimento! Clicca qui

Julia Roberts, cosa faceva prima del successo: scoprirlo vi stupirà

Julia Roberts è un’attrice di grande talento. E’ amata e apprezzata in tutto il mondo grazie alla sue doti che, ci hanno sempre appassionato e immerso nei ruoli portati in scena. Ha iniziato gli studi di giornalismo, ma quando suo fratello Eric debutta come attore, decide di inseguirlo e si trasferisce a New York.

Leggi anche Avete mai visto il marito di Julia Roberts? Il ‘segreto’ sul loro rapporto che non tutti immaginano

E’ una vera star! La Robert nella sua lunga carriera ha vinto numerosi riconoscimenti. Il suo primo ruolo importante è in Fiori D’Acciaio, ma come non citare qui, la commedia romantica che ci ha letteralmente conquistato, Pretty Woman, che l’ha vista al fianco dell’amatissimo Richard Gere. Oggi è famosissima, ma sapete cosa faceva prima del successo?

Julia, come si apprende dal web, sembrerebbe aver lavorato come gelataia, ma ha anche svolto altri diversi mestieri. Voi, lo sapevate? E’ soltanto successivamente che decide di inseguire la strada cinematografica.