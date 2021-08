Tra le storie de ‘La clinica per rinascere’ è davvero impossibile non ricordarci di quella di Maria Elena: la donna pesava ben 252 kg, com’è cambiata.

Sulla stessa scia di ‘Vite al Limite’, anche ‘La clinica per rinascere’ racconta la storia di persone con gravissimi problemi di obesità. E che decidono, quindi, di rivolgersi al dottor Cristiano Giardiello, chirurgo bariatrico della clinica ‘Pineta Grande Hospital’ in Campania, per riprendere in mano la propria vita. In un nostro recentissimo articolo, se ricordate, vi abbiamo raccontato la storia di Rosarita. Giunta dinanzi al cospetto del dottor con un peso di ben 242 kg, la donna ha iniziato il suo percorso e, sin da subito, ha ottenuto grandissimi risultati. Non soltanto, infatti, ancora prima di sottoporsi all’intervento chirurgico aveva perso un peso notevole, ma anche dopo il programma è riuscita alla grande a portare al termine il suo obiettivo.

Rosarita, però, non è l’unica protagonista della trasmissione. È davvero impossibile, infatti, dimenticarci della storia di Maria Elena. Con un peso che raggiungeva i 252 kg, la donna aveva alle spalle una storia piuttosto drammatica. Com’è stato, però, il suo percorso? E, soprattutto, com’è adesso? Scopriamolo!

La storia di Maria Elena a ‘La clinica per rinascere’, com’è cambiata? Impressionante

La storia di Maria Elena nel corso del programma ‘La clinica per rinascere’ ha colpito davvero tutti. Ed è proprio per questo motivo che oggi siamo qui a raccontarvela proprio per sottolineare la sua forza d’animo. E, soprattutto, la sua incredibile volontà di voler ritornare in forma.

Stando a quanto si apprende dal suo racconto al dottor Giardiello, sembrerebbe che Maria Elena, alla sola età di 13 mesi, abbia iniziato ad avere attacchi epilettici. È proprio per questo motivo che, su consiglio di un ricercatore di Roma, si è recata in Canada per un importantissimo intervento chirurgico al cervello. Da quel momento, però, la sua vita è drasticamente cambiata. “Abbiamo scoperto che un pezzo che è stato tolto dal cervello, ha sfasato il mio organismo. Quindi, non potrà mai tornare come prima”, ha detto Maria Elena al dottore. In effetti, le sue condizione erano piuttosto gravi. Ed è stato lo stesso Giardiello e ribadirglielo. “Una persona con le sue condizioni ha pochi anni di vita. L’unica strategia è un intervento chirurgico nel quale le levo più di 2/3 dello stomaco”, ha specificato il dottore.

Com’è stato il percorso di Maria Elena, però, all’interno de ‘La clinica per rinascere’? Beh, piuttosto intenso. Non soltanto inizialmente la donna non aveva perso il peso necessario per sottoporsi all’intervento chirurgico, ma è stata anche protagonista di ragionevoli momenti di sconforto. Ovviamente, la sua forza d’animo è stata superiore a tutto questo. E il risultato è stato davvero pazzesco. Guardate un po’ qui:

