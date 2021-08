L’ex amatissima corteggiatrice di Uomini e Donne diventerà mamma per la prima volta di una femminuccia: scelto anche il suo nome, ‘caos’ social.

È, senza alcun dubbio, davvero impossibile non ricordarsi di lei. Entrata a far parte del programma Uomini e Donne come corteggiatrice di Mariano Catanzaro, la giovanissima ragazza ha conquistato l’attenzione su di sé in un vero e proprio batter baleno. Tanto è vero che una volta terminato il programma, la ‘pretendente’ del tronista napoletana ha cavalcato la cresta dell’onda immediatamente. Non è un caso, infatti, se a distanza dalla sua partecipazione al programma, la giovanissima vanta di un seguito davvero clamoroso. Soprattutto sul suo canale social. Dove oltre ad essere seguitissima è anche attivissima. È proprio qui che, infatti, qualche mese fa, ha annunciato di essere in dolce attesa. E, pochi giorni fa, ne ha svelato il suo nome.

L’ex corteggiatrice di Uomini e Donne, quindi, sarà mamma di una splendida femminuccia. Sapete, però, quale nome è stato scelto per la piccola? Ci pensiamo noi a dirvi ogni cosa. Anche se, vi anticipiamo, in un vero e proprio batter baleno, si è scatenato un ‘caos’ social. Perché? Scopriamo insieme ogni cosa.

Sarà mamma di una femminuccia, scelto anche il nome: l’ex corteggiatrice chiede ‘aiuto’ ai suoi fan

È proprio sul suo canale social ufficiale che, un po’ di tempo fa, l’ex corteggiatrice ha annunciato ai suoi sostenitori di stare diventando mamma. Stiamo parlando proprio di Valentina Pivati. Dopo la relazione naufragata con l’ex tronista di Uomini e Donne, la giovanissima ha ritrovato l’amore al di fuori del contesto televisivo. Ed adesso è felice e innamorata più che mai. Tra qualche mese, infatti, stringerà la sua bambina tra le braccia. Perché si, come dicevamo precedentemente, la primogenita dell’ex corteggiatrice sarà proprio una femminuccia. Come si chiamerà?

A svelare ogni cosa nel minimo dettaglio, è stata proprio la diretta interessata. In compagnia del suo compagno e con un pancione in bella mostra, Valentina ha svelato il nome della sua bambina, ma ha chiesto ‘aiuto’ ai suoi fan. La sua primogenita, infatti, si chiamerà Alicia, eppure l’ex volto di Uomini e Donne ha chiesto al suo pubblico se è meglio ‘Alicia’ o ‘Alycia’. Inutile, quindi, raccontarvi la reazione del suo pubblico. Che, in un vero e proprio batter baleno, ha espresso il proprio parere.

Cosa ne pensate voi?