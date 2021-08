Mariasole Pollio, avete mai visto la mamma del giovane volto di Battiti Live? Incantevole come lei, ecco alcuni scatti condivisi sui social.

È uno dei volti più amati del momento. Ha solo 18 anni ma è già un animale da palcoscenico. Parliamo della bellissima Mariasole Pollio, attualmente al timone di Battiti Live al fianco di Alan Palmieri ed Elisabetta Gregoraci. Spigliata e brillante, la giovane napoletana è diventata famosa grazie a Youtube. Da lì una carriera ricca di successi, prima come attrice, poi come conduttrice. A gioire con lei la sua famiglia, alla quale è legatissima. A questo proposito, avete mai visto la sua mamma?

Si chiama Rosaria e la somiglianza tra le due è davvero notevole. Diamo un’occhiata ad alcuni scatti che abbiamo trovato su Instagram.

Mariasole Pollio incanta sul palco di Battiti Live: eccola insieme alla sua meravigliosa mamma Rosaria

State seguendo Battiti Live? Sul palco dello show musicale alcuni tra gli artisti più amati del momento: è tempo di ballare con le hit più ascoltate di questa estate. Nel cast del programma anche Mariasole Pollio, giovanissima, ma già con tante esperienze alle spalle. E una carriera in ascesa. Come attrice l’abbiamo vista in Don Matteo, nel ruolo di Sofia, e nel film Se son rose di Leonardo Pieraccioni nel 2018.

Ma non è tutto: la giovane napoletana ha già scritto un libro, dal titolo Oltre. Amatissima dal pubblico, soprattutto dai più giovani, Mariasole può contare sul supporto e l’amore incondizionato della sua famiglia. La mamma, Rosaria, le dedica spesso messaggi sui social, in cui è racchiuso tutto l’amore. Siete curiosi di vederle insieme? Ecco alcuni scatti che abbiamo trovato proprio sul profilo Instagram di Rosaria:

Eh si, mamma e figlia sono davvero incantevoli.. e due gocce d’acqua! La bellezza è una dote di famiglia. E voi, cosa aspettate a seguire sui social questa piccola grande star del nostro mondo dello spettacolo? Non ve ne pentirete!