Ha conquistato il pubblico nei panni del licantropo “Tyler” in “The Vampire Diaries”: com’è cambiato dai tempo della primissima puntata della serie l’affascinante Michael Trevino?

Abbiamo conosciuto “Tyler” nella primissima puntata di “The Vampire Diaries” e fin da subito è apparso come il classico ragazzino viziato e popolare. Figlio del sindaco, ricco, affascinante, sportivo, il giovane si mostrava arrogante e abituato a non curarsi del prossimo. Col progredire della serie, il giovane Lockwood scopre la sua natura da licantropo e solo grazie all’aiuto di Caroline Forbes riesce ad affrontare la sua prima “notte di luna piena”. Il rapporto tra i due si amplia da questo momento in poi, trasformandosi in amore. Tyler si rivela un giovane fragile, solo e leale, sempre pronto a correre in soccorso della donna che ama e degli amici di sempre. Nei panni del licantropo c’era l’affascinante Michael Trevino: avete visto com’è oggi?

Era “Tyler” in “The Vampire Diaries”: com’è oggi Michael Trevino?

L’attore originario di Montebello ha esordito sul piccolo schermo con “Summerland”. Lo abbiamo poi ammirato in piccoli ruoli in celebri serie tv, come “Streghe”, “Prison Break”, “90210”. A consacrarlo al successo è sicuramente il ruolo del licantropo nell’amatissimo “The Vampire Diaries”. Trevino ha preso parte anche ad alcune pellicole per il grande schermo, come “Sunset Park” e “Out of control”.

Al momento è impegnato nel reboot di un’altra iconica serie televisiva: Roswell, New Mexico. L’interprete ricopre il ruolo di Kyle Valenti, figlio dello Sceriffo della città. Forse non tutti sanno che, prima di conquistare il ruolo di “Tyler” in “The Vampire Diaries” l’attore aveva fatto i provini per interpretare sia Stefan che Damon Salvatore. Seguitissimo anche sui social, Michael Trevino è sempre dotato di un fascino magnetico e incredibile. Curiosi di vederlo oggi? Ecco uno scatto dal suo profilo Instagram.

Lo riconoscete? Di certo quel sorriso e quello sguardo profondo sono inconfondibili!