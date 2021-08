Nina Zilli, perchè si chiama così: non tutti conoscono il motivo del suo nome d’arte

Nina Zilli è una delle voci più belle d’Italia. Oltre ad essere molto brava, il suo look ha conquistato sempre tutti! E’ nata a Piacenza ed ha trascorso la sua infanzia a Gossolengo. Dopo il liceo, la cantautrice decise di andare a vivere a Chicago e New York: si è poi laureata alla IULM di Milano prima di debuttare in tv come veejay. L’EP di debutto è arrivato con ’50Mila’ , brano che ha avuto un successo davvero enorme.

Era il 2009 quando la cantante si presentava al pubblico con questo nome d’arte! Sapete come si chiama in realtà? Maria Chiara Fraschetta è il suo nome di battesimo: perchè ha scelto di chiamarsi così? Leggiamo che la sua cantante preferita è Nina Simone: Zilli è invece il cognome della sua mamma. Un mix perfetto che le ha regalato un successo incredibile!

