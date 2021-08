Come dimenticare il programma ‘Paint Your Life’, ma com’è cambiata la vita e cosa fa oggi la sua protagonista? Scopriamolo insieme.

Tra i tantissimi programmi che Real Time ci ha regalato sin dalla ‘nascita’, è davvero impossibile non ricordarci di questo: ‘Paint your life’. Condotto dalla bravissima Barbara Giulienetti, la trasmissione offriva tantissime idee ‘fai da te’ ai suoi telespettatori. Avevate un mobile antico in casa e vi dispiaceva buttarlo? Ecco: il programma vi dava la possibilità di utilizzarlo ed anche di renderlo più attuale. Ovviamente, il mobile è un esempio, sia chiaro! Ma erano davvero tantissime le idee che, puntata dopo puntata, la simpaticissima Barbara offriva al suo pubblico. A questo punto, però, ci chiediamo: sono trascorsi anni dalla messa in onda su Real Time, ma com’è cambiata la vita e, soprattutto, cosa fa oggi la sua protagonista?

Correva esattamente l’anno 2012 quando, su Real Time, andava in onda l’ultima puntata di ‘Paint your life’, trasmissione dedicata al fai-da-te casalingo. Sono trascorsi esattamente 9 anni da questo momento, ma cosa fa oggi la sua protagonista? E, soprattutto, com’è cambiata la sua vita? Siete proprio curiosi di saperlo? Scopriamo insieme ogni cosa.

Ricordate la protagonista di ‘Paint Your Life’? Eccola oggi

Senza alcun dubbio, così come noi, anche voi non vi sarete mai persi una puntata di ‘Paint Your Life’. Andato in onda su Real Time a partire dal 2005 fino al 2012, il programma ha riscosso un successo davvero spropositato. Merito, ovviamente, del suo format, ma anche della sua conduttrice. Stiamo parlando proprio di lei: Barbara Giulienetti. Ricordate le sue idee geniali? Come dimenticarlo, avete ragione!

Ebbene. Da quel momento, sono trascorsi esattamente 9 anni. E, dopo il successo ‘Paint your Life’, la bella Barbara ha continuato a condurre programmi dedicati al fai da te, siete curiosi, però, di sapere com’è la sua vita oggi? Ebbene: sui social, la simpaticissima Giulienetti continua a vantare di un clamore davvero impressionante. E, da quanto si apprende, sembrerebbe che sia solita condividere con loro gli scatti del suo lavoro. Perché sì, nonostante siano anni che non è più una presenza fissa sul piccolo schermo, sembrerebbe che Barbara continui a svolgere il suo mestiere.

Cosa ci dite? Anche a voi piaceva tantissimo il programma?