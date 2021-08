Qui è soltanto un bambino, ora è un conduttore famosissimo: l’avete riconosciuto? Impossibile non farlo; ecco di chi si tratta.

Sono tanti i vip che, attraverso i propri canali social, condividono foto e video del passato. Dagli scatti tra i banchi di scuola, ai ricordi degli inizi della carriera. E, ovviamente, non mancano le foto ricordo da bambini. Come quella condivisa un po’ di tempo fa su Instagram da un personaggio amatissimo. Nello scatto che vi mostriamo è soltanto un bambino: era il 1987 ed era un piccolo giudice allo Zecchino d’oro.

Oggi quel bambino è diventato uno dei conduttori più amati ed apprezzati. Curiosi di scoprire di chi si tratta? Guardatelo bene: impossibile non riconoscerlo!

Qui è soltanto un bambino, ora è un conduttore tra i più apprezzati del momento: avete capito di chi si tratta?

Guardate bene questo bambino: la sua espressione furbetta è inconfondibile! Si tratta di un piccolissimo Alessandro Cattelan, oggi uno dei volti più amati del nostro piccolo schermo! Dopo ben dieci anni al timone di X Factor, cede il posto a Ludovico Tersigni: per lui una nuova avventura in Rai. A partire da domenica 19 settembre 2021, infatti, Cattelan condurrà Da Grande, uno show tutto nuovo, che segnerà il debutto assoluto del conduttore sulla Rai.

La prima edizione dello show sarà composto di due puntate e ci saranno momenti di canto, ballo, approfondimento ed intrattenimento. Non mancheranno ospiti, coi quali il conduttore interagirà nelle vesti di intrattenitore e performer: tra quelli giù annunciati c’è l’amatissimo attore Luca Argentero. I protagonisti del programma saranno adulti, che racconteranno il loro percorso di vita fino ai primi 40 anni: cosa è cambiato in 20 anni? Un viaggio emozionante ed imperdibile.

Noi non vediamo l’ora di vedere Alessandro Cattelan alle perse con questa nuova esperienza, e voi? Appuntamento domenica 19 settembre, in prima serata, su Rai Uno. Save the date!