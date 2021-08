Temptation Island, uno dei personaggi più discussi al GF Vip: l’indiscrezione bomba sulla prossima edizione del reality show di Canale 5.

Manca sempre meno ad una nuova scoppiettante edizione del GF Vip. Dopo il grande successo dell’edizione numero cinque, Alfonso Signorini tornerà al timone anche della sesta. E, a quanto pare, il cast sarà stellare anche stavolta! I nomi ufficiali dei concorrenti non sono stati ancora svelati, ma le indiscrezioni in giro sul web nelle ultime settimane sono davvero tantissime.

LEGGI ANCHE —->Da Uomini e Donne al GF Vip: l’indiscrezione infiamma il web, l’avete saputo?

L’ultima voce riguarda uno dei personaggi più chiacchierati dell’ultima edizione di Temptation Island. Secondo Davide Maggio, sarà proprio lui uno dei ‘vipponi’ che saranno rinchiusi nella casa a partire da settembre. Scopriamo i dettagli di questa succulenta indiscrezione.

Segui anche il nostro canale INSTAGRAM: vi regaliamo scoop, meme e intrattenimento —> CLICCA QUI

Da Temptation Island al GF Vip 6: ecco chi potrebbe entrare nella casa, clamorosa indiscrezione

Da Temptation Island alla casa del GF Vip 6. Dopo Carlotta Dell’Isola, che è entrata nella casa nel corso della passata edizione, un nuovo protagonista del docu reality di Maria De Filippi farà visita al Alfonso Signorini. Ad annunciarlo in anteprima è stato Davide Maggio, che dà praticamente per certa la sua presenza al GF Vip 6. Di chi parliamo? Di Tommaso Eletti, il giovanissimo fidanzato di Valentina Nulli Augusti.

I due si sono separati al termine del programma, dopo il tradimento del ragazzo con la single Giulia. Il 21 enne, però, aveva tutte le intenzioni di riconquistare Valentina: lo farà dalla casa più spiata dalle televisione? Staremo a vedere! Se la notizia fosse confermata, sicuramente avremo modo di conoscere meglio il giovane romano, che sarà 24 ore su 24 ripreso dalle telecamere del GF.

E voi, cosa pensate di questa anteprima? Vi piacerebbe vedere Tommaso al GF Vip? Siamo certi che, qualora entrasse, la sua ex Valentina potrebbe fargli visita proprio nella casa di Cinecittà! Non ci resta che attendere per tutte le novità!