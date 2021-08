Era Rosalie in Twilight: bionda e bellissima, vedere oggi l’attrice vi lascerà senza parole, è drasticamente cambiata.

Twilight è una saga che ha avuto la sua uscita, con il primo capitolo nel 2005. Si tratta di una serie di romanzi di genere paranormal romance, scritto dalla scrittrice americana Stephenie Meyer. La trama vede al centro dell’attenzione Isabella Swan, una adolescente che trasferitasi a Forks, si innamora di un vampiro, Edward Cullen.

Leggi anche E’ stato Carlisle Cullen nella saga Twilight: com’è oggi l’attore, stenterete a crederci

Le vicende ruotano intorno a questa storia d’amore burrascosa, che vedrà alla fine il trionfo. Bella si ritrova ad essere continuamente in pericolo, e sarà proprio la famiglia di Edward, a proteggerla, insieme ai gruppo dei licantropi, dove ritroviamo Jacob. Nella famiglia Cullen, non abbiamo non potuto notare il personaggio di Rosalie, lei è bellissima. All’inizio, Bella non godrà del suo appoggio, ma in seguito, tutto cambierà. Rosalie è stata interpretata dall’attrice Nikki Reed. Nella saga l’abbiamo vista così, ma adesso, è completamente diversa.

Segui anche il nostro canale INSTAGRAM: regaliamo scoop, meme e tanto intrattenimento! Clicca qui

In Twilight era Rosalie: l’attrice oggi è drasticamente cambiata, vederla vi spiazzerà

Ci siamo lasciati travolgere dalla storia d’amore, colonna portante della saga di Twilight, quella tra Isabella Swan e Edward Cullen. La protagonista è Bella. La famiglia di Edward è formata da sette componenti, vampiri che si considerano ‘vegetariani’. Tra i personaggi che abbiamo visto, non possiamo non citare la bellissima Rosalie.

Leggi anche Era “Jacob” nella saga di “Twilight”: com’è diventato e cosa fa oggi Taylor Lautner?

All’inizio era contraria a questa relazione, tra una umana e un vampiro, soltanto in seguito, sarà d’aiuto a Bella. L’attrice che l’ha interpretata è Nikki Reed. Nella serie l’abbiamo vista così, come nella foto precedente, ma com’è oggi? Osservate qui:

Nikki è drasticamente cambiata. Dobbiamo pur dire che nella saga ha vestito i panni di un vampiro, e per questo, il suo aspetto è molto diverso, adatto al personaggio. Ma dobbiamo ammettere che l’attrice è sempre bellissima!