Uomini e Donne, si sono lasciati: “Credevo in questo amore”, è finita così

Quanto vi manca Uomini e Donne? La risposta la conosciamo bene: tantissimo! Ma niente paura: dopo la consueta pausa estiva, il programma di Maria De Filippi tornerà in onda. Come sempre, la trasmissione parlerà dei nuovi troni del classico ma anche delle avventure di dame e cavalieri del trono Over. In attesa di scoprire chi saranno i nuovi protagonisti della prossima stagione, c’è una notizia che riguarda una coppia nata nello studio di Canale 5 nel corso della passata edizione.

Una notizia spiacevole, purtroppo: la coppia nata proprio a Uomini e Donne si è separata! Ed è finita telefonicamente, come ha raccontato la dama del trono Over. Scopriamo cosa è successo!

Uomini e Donne, si sono lasciati: “Credevo in questo amore”, è rottura per la coppia del Trono Over

È finita tra Giancarlo ed Alessandra del Trono Over di Uomini e Donne! I due si sono conosciuti qualche mese fa nella trasmissione di Maria De Filippi e, a marzo, decisero di lasciare lo studio insieme. Una storia nata dopo la turbolenta frequentazione tra il cavaliere e l’ex dama Aurora Tropea. Ma, anche questa volta, non c’è stato lieto fine.

A raccontarlo è stata proprio Alessandra, intervistata da Più Donna. La dama ha spiegato di essersi lasciata con Giancarlo via telefono e di non aver avuto un confronto di persona con lui. La donna ha voluto chiarire come sono andate le cose anche per rispetto di coloro che li hanno seguiti per mesi in tv: “Non sento più Giancarlo da più di tre mesi. Non ci siamo mai chiariti face to face ma solo telefonicamente e questa è la cosa che mi dispiace di più. Ed è per questo motivo che non ho detto niente, le persone preferisco guardarle negli occhi. Io ci credevo e credevo in questo amore”.

Queste le parole di Alessandra, che non nasconde la delusione per la fine della sua storia con Giancarlo. I due torneranno da single in trasmissione o riusciranno a chiarirsi? Non ci resta che attendere ulteriori ed eventuali news!