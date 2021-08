È stato uno dei concorrenti di Amici nel 2010, come dimenticarlo? Sono trascorsi 11 anni dal suo debutto, eccolo oggi.

Da quanti anni va in onda ‘Amici’? Decisamente da tantissimo tempo, è vero. Trasmesso per la prima volta in assoluto nel lontano 2001, il talent di Maria De Filippi ha offerto la possibilità a centinaia e centinaia di ragazzi di poter studiare, coltivare la propria passione e, perché no, anche farla diventare un vero e proprio lavoro. L’esempio lampante, infatti, sono Alessandra Amoroso, Emma Marrone, ma anche tantissimi nomi della danza italiana. Nel corso di questi ben 20 edizioni del talent, quindi, abbiamo avuto la possibilità di conoscere tantissimi personaggi. Tra questi, però, è davvero impossibile dimenticarci di lui: il concorrente che ha preso parte ad Amici 2010. Oltre che per il suo incredibile talento, il giovanissimo ragazza facilmente verrà ricordato soprattutto perché, prima di lui, non era mai accaduto nella storia di tutto il talent.

Non era mai accaduto nella storia di tutto il talent che un cantante lirico entrasse nella scuola e conquistasse l’attenzione di tutti. Dopo l’addio alla categoria ‘recitazione’, infatti, il buon Matteo ha inaugurato una nuova disciplina. Siete curiosi di sapere, però, com’è la sua vita oggi?

È stato un concorrente di Amici 2010, eccolo oggi dopo 11 anni: incredibile

Matteo Macchionni è stato uno dei concorrenti di Amici 2010 che, come dicevamo precedentemente, la categoria ‘canto lirico’. Il suo percorso, seppure piuttosto esemplare, non andò a buon fine. Come ricorderete, infatti, quell’edizione fu vinta da Emma Marrone. Com’è cambiata, però, la vita del buon Matteo dopo ben 10 anni dalla sua partecipazione al programma?

Correva esattamente l’edizione di Amici 2009/2010 quando Matteo Macchionni prendeva parte ad Amici 2010, ma cosa fa oggi? Com’è cambiata la sua vita? L’abbiamo rintracciato su Instagram. Ed abbiamo constatato che, da quel momento, la sua vita non è affatto cambiata. La sua passione per la musica, infatti, continua ad essere costante nelle sue giornate. Dalla sua bio su Instagram, infatti, si legge che sia un cantante dell’Opera, un musicista e un pianista.

Ve lo ricordate nella scuola di Amici? Facevate il tifo per lui?