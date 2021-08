Brutto episodio per Lorenzo Zazzeri: è stato derubato al ritorno dalle Olimpiadi, l’importante appello.

Le Olimpiadi di Tokyo 2020 sono iniziate il 23 luglio, e fra qualche giorno, esattamente l’8 agosto, avranno fine. Sono state posticipate di un anno, perchè, la situazione di emergenza sanitaria dovuta alla diffusione del coronavirus, non permetteva lo svolgimento in sicurezza. Il nome è rimasto Tokyo 2020, e i giochi si stanno svolgendo a porte chiuse.

L’Italia ci sta facendo sognare, gli atleti stanno portando a casa grandi vittorie, e il rientro è sempre più gioioso. Purtroppo, però, per uno dei protagonisti di queste Olimpiadi, non è stato un bel ritorno. Lorenzo Zazzeri, tornato in Italia dopo aver ottenuto la medaglia di argento, è stato vittima di uno spiacevole episodio, è stato derubato.

Bruttissimo episodio per Lorenzo Zazzeri: derubato al rientro dalle Olimpiadi

L’Italia sta sognando alle Olimpiadi di Tokyo 2020, e il merito si deve ai nostri atleti che stanno portando a casa grandi trionfi. Purtroppo, però, uno degli atleti vincitori della medaglia d’argento è stato vittima di uno spiacevole episodio. Lorenzo Zazzeri, al suo rientro in Italia dalle Olimpiadi è stato derubato.

L’atleta ha portato a casa una bellissima medaglia d’argento, vinta nella staffetta 4×100 stile libero. Con i compagni Alessandro Miressi, Thomas Ceccon e Manuel Frigo, Zazzeri ha scritto la storia del nuoto azzurro, perchè, questa, è la prima volta che la staffetta tocca il podio olimpico, dato che, in precedenza, c’era stato il bronzo. Zazzeri ha spiegato e mostrato quanto accaduto sui social, facendo un importante appello.

“Appena tornato.. borsa delle Olimpiadi con ricordi rubata davanti alla piscina- e ha aggiunto– spero nel buon senso di chi mi ha rubato ricordi inestimabili, vi prego, se vedete questa storia, tenetevi pure i beni materiali, ma ridatemi indietro i miei ricordi“. L’atleta è stato derubato dei suoi ricordi. La medaglia olimpica l’aveva, invece, al collo.