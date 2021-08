A distanza di due anni, l’amatissima cantante è finalmente uscita allo scoperto: dopo la fine della sua storia d’amore col suo collega, ha ritrovato l’amore.

È finalmente uscita allo scoperto. E, in una sua recentissima intervista, ha rivelato di essere felicemente fidanzata da due anni. Seppure riservatissima e, soprattutto, dedita a preservare la sua relazione e vita privata, la cantante ha voluto raccontare la sua storia d’amore. E svelare, quindi, quel magico incontro che, una sera di circa due anni fa, le ha fortemente cambiato la vita. È proprio nel corso di una sua intervista a ‘Il Corriere della Sera’, datata 1 Giugno 2021, che l’amatissima cantante ha svelato ogni cosa. Ed ha voluto condividere questa gioia col suo pubblico.

Da quanto si apprende, sembrerebbe che la classica ‘goccia che ha fatto traboccare il vaso’ siano state alcune foto insieme al suo compagno rese pubbliche da diversi settimanali. Ed è proprio per questo motivo che se fino ad ora la cantante era rimasta in silenzio, adesso ha voluto dire ogni cosa nel minimo dettaglio. “Stiamo insieme da quasi due anni”, ha detto. Di chi parliamo, però? Scopriamolo!

La cantante ha ritrovato l’amore: soltanto adesso l’ha rivelato, dopo anni la rivelazione

Fino a qualche settimana fa, la famosissima cantante era riuscita a tenere ben nascosta la sua vita privata, ma, dopo aver visto le sue foto in compagnia di un aitante ragazzo, ha rivelato ogni cosa. Stiamo parlando proprio di lei: Levante. Dopo la fine della sua storia d’amore con Diodato, tutti si chiedevano se l’interprete avesse ritrovato l’amore oppure no. Ebbene. A rivelare ogni cosa nel minimo dettaglio, è stata proprio la diretta interessata. Nel corso di una sua intervista a ‘Il Corriere della sera’, datata Giugno 2021, la cantante non ha affatto potuto fare a meno di raccontare il suo amore.

Stando a quanto si apprende dal suo racconto, sembrerebbe che il tutto sia nato un po’ casualmente. Quando, dopo essere stata invitata a cena da un suo amico perché arrabbiatissima ed essersi ritrovata da sola perché l’uomo si era dimenticato un compleanno, Levante si è trovata a tavola con questo ‘dio siciliano’. Un vero e proprio colpo di fulmine, da come si può chiaramente comprendere. E che, com’è giusto che sia, le ha fortemente cambiato la vita da circa due anni. Lui, da quanto si apprende, si chiama Pietro. E non appartiene affatto al mondo dello spettacolo, piuttosto è un avvocato siciliano.

Auguriamo a Levante e al suo compagno Pietro tutto il bene di questo mondo.