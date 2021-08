In questo articolo vi parliamo di Livio Cori, noto rapper nonché presunto fidanzato della cantante Anna Tatangelo

Secondo il settimanale Chi, diretto da Alfonso Signorini, Livio Cori sarebbe il nuovo fidanzato di Anna Tatangelo. La voce circolava nell’ambiente già da tempo, ma né l’uno né l’altra avevano mai confermato ufficialmente. Adesso, però, pare che il settimanale di Signorini li abbia pizzicati insieme. Le prime foto della coppia sono state pubblicate sul giornale. La Tatangelo sembrerebbe scambiare dolci effusioni con un uomo, che sarebbe appunto il rapper napoletano.

La cantante originaria di Sora dunque sembrerebbe pronta a voltare pagina. D’altronde sembrerebbe averlo fatto anche l’ex compagno, Gigi D’Alessio. Il cantautore napoletano sarebbe fidanzato con un’altra donna e addirittura aspetterebbe il quinto figlio. Una doppia notizia lanciata dal settimanale Chi che ha quasi sconvolto l’opinione pubblica. E pensare che fino a un po’ di tempo fa i due cantanti erano una delle coppie più invidiate del mondo dello spettacolo.

LEGGI ANCHE: Gigi D’Alessio diventa di nuovo papà: lo scoop dell’estate e tutti i dettagli

Chi è Livio Cori

Livio Cori è un rapper originario dei Quartieri Spagnoli, a Napoli. Il cantante è nato il 12 marzo 1990 ed ha 31 anni, tre in meno rispetto alla Tatangelo. Livio ha iniziato a scrivere canzoni all’età di 15 anni. In seguito poi collabora con alcuni artisti della scena hip-hop napoletana, pubblicando sotto l’etichetta NoonStudios le sue prime canzoni. Pubblica insieme a Ghemon il brano “Tutta la notte”, con il quale si posiziona in vetta alla classifica di MTV venendo poi premiato come nuovo miglior musicista della scena hip hop con il Premio MEI. Nel 2016, invece, esce il singolo “Veleno” realizzato insieme al famoso rapper Luchè.

È divenuto famoso soprattutto grazie alla sua interpretazione nella terza stagione della serie televisiva Gomorra , dove ha recitato una parte ed ha anche contribuito con la canzone Surdat . Nel 2019 ha partecipato per la prima volta al Festival di Sanremo in coppia con Nino D’Angelo col brano Un’altra luce . Nello stesso anno esce Montecalvario (Core senza paura), il suo primo album in studio.

Per via del suo sound, ma anche per la sua tonalità di voce, è stato accostato al rapper Liberato, di cui l’identità resta ancora ignota. Lui, infatti, ha spesso smentito tali voci, dichiarando di non essere assolutamente l’artista Liberato e spiegando anche come le due voci siano tutt’altro che simili.

Riguardo alla sua vita privata non sappiamo molto. Livio non ha mai fatto parlare di sé per le sue storie d’amore. Adesso, però, pare stia frequentando un pezzo da novanta della musica italiana.