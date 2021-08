Volete sapere come partecipare al dating show Uomini e Donne? Di seguito vi elenchiamo tutte le info e le modalità

Uomini e donne è un programma televisivo di genere dating show. La trasmissione è ideata e condotta da Maria De Filippi. Il programma va in onda dal 16 settembre 1996 su Canale 5, anche se inizialmente nacque come versione adulta del talk show “Amici”. In seguito è divenuto a tutti gli effetti un programma per incontri. Attualmente è uno dei migliori programmi della rete del Biscione e ogni anno registra un numero abbastanza elevato di ascolti. Per la concorrenza sembra non esserci mai storia.

Nel corso degli anni, il dating show ha assunto vesti diverse. Generalmente, il programma è composto da tronisti, troniste, corteggiatori e corteggiatrici. Il cosiddetto “trono classico” resta la spina dorsale della trasmissione, ma ad esso è stato affiancato il trono over, con dame e cavalieri, che nel corso degli anni ha addirittura scalzato il trono classico. Per un breve periodo c’è stato anche il trono gay. Il trono over, come dicevamo, è divenuto il format più seguito dai telespettatori, grazie soprattutto alla presenza di personaggi come Gemma Galgani, Giorgio Manetti, Ida Platano e altri ancora.

Come partecipare a Uomini e Donne

I casting di Uomini e Donne sono sempre aperti. La redazione è alla ricerca di nuovi tronisti e corteggiatori, oltre che nuove dame e cavalieri. I casting sono sempre stati itineranti, ma in tempo di Covid sono stati limitati gli spostamenti. Partecipare al programma di Maria De Filippi è abbastanza semplice.

Se si è vicini a Roma ci si può recare agli studi Elios, dove il programma viene registrato, e partecipare ai casting. Le selezioni si tengono quasi tutto l’anno. Se, invece, si abita in altre zone lontane dalla Capitale, si deve compilare un form presente sul sito www.mariadefilippi.mediaset.it. Le richieste vengono analizzate dalla redazione, che si occupa di richiamare i profili più adatti per organizzare un incontro.