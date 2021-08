Ora conosciamo Elodie in tutta la sua bellezza, ma ricordate com’era ai tempi di Amici? Correva esattamente l’anno 2016, incredibile.

Adesso è una delle cantanti più amate ed apprezzate della televisione italiana, Elodie. Entrata a far parte di questo mondo tantissimi anni fa con la sua partecipazione ad ‘Amici’, la cantante romana ha riscosso un successo davvero spropositato sin dal primo momento. Tanto è vero che ancora adesso, nonostante siano passati all’incirca 5 anni dal suo ingresso nella famosissima scuola di Canale 5, la giovanissima Di Patrizi continua ad essere una delle voci più seguite dal popolo italiano. Quando potremo risentire la sua voce? Beh, sicuramente al più presto. Proprio recentemente, infatti, la cantante ha rivelato di stare lavorando ad un nuovo progetto. Ma non solo. Si dice, inoltre, che Elodie sia stata anche scelta come prossima conduttrice de ‘Le Iene’ dopo l’addio di Alessia Marcuzzi. Sarà davvero così? Chi lo sa!

In attesa, però, di scoprire cosa le riserverà il futuro, riavvolgiamo un secondo il nastro. Ricordate com’era i tempi di Amici? Adesso, diciamoci la verità, Elodie è davvero bellissima, ma com’era nella scuola di Maria De Filippi. Sono trascorsi 5 anni da quel momento, ma eccola com’era.

Elodie ai tempi di Amici, ma ricordate com’era? Sono trascorsi 5 anni, incredibile

Ricordate com’era Elodie ai tempi di Amici? È proprio in seguito a questa esperienza che la cantante romana ha cavalcato la cresta dell’onda. Ed ha raggiunto dei numeri di popolarità davvero impressionanti. Quello che, però, adesso vi chiediamo è: ricordate come si mostrava? Oggi, come dicevamo poco fa, è davvero bellissima. E, spesso e volentieri, si diletta a condividere su Instagram scatti che descrivono alla perfezione il suo fascino, ma com’era ben 6 anni fa.

Ovviamente, ci penseremo noi a svelarvi ogni cosa nel minimo dettaglio. Anche se, vi anticipiamo, saranno anche passati 6 anni, ma Elodie è sempre la stessa. Certo, qualche piccola modifica c’è stata, ma guardate:

Si vede chiaramente: oltre ai capelli corti e rosa, Elodie è rimasta letteralmente identica. Bellissima era ai tempi di Amici e straordinaria è ancora adesso. Siete d’accordo con noi?