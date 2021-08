Quando torna in tv Doc nelle tue mani 2, chi farà parte del cast della famosa serie tv: ecco tutte le novità sulla fiction con Luca Argentero.

La prima stagione andata in onda nel 2020 ha avuto un successo davvero enorme. Doc Nelle Tue Mani è la serie televisiva che racconta la storia di Andrea Fanti, il medico che ha perso la memoria degli ultimi suoi 12 anni. Il protagonista interpretato da Luca Argentero ha dovuto ricominciare tutto daccapo, nella vita privata e nel reparto di Medicina interna in cui è stato da sempre il primario. Il pubblico di Rai Uno attende con ansia la nuova stagione: in tanti si chiedono ‘quando arriverà in tv?’. Vi sveliamo tutte le novità!

Quando ci sarà Doc Nelle tue mani 2 e chi farà parte del cast: tutte le novità

Doc Nelle Tue Mani è la serie televisiva più amata dagli italiani nell’ultimo anno: è pronta a tornare in tv con la seconda stagione. Quando esattamente? La seconda parte della fiction che vede protagonista Luca Argentero è stata annunciata ufficialmente dalla Rai ed è stata inserita nel palinsesto del primo canale nel 2022. Non si conosce ancora però una data esatta di debutto!

Nei nuovi episodi, Andrea Fanti proverà a portare a termine il suo obiettivo: tornare ad essere il primario del reparto per difendere la sua squadra! Nella prossima stagione assisteremo anche ad ‘episodi speciali’ dedicati all’emergenza sanitaria. Il Policlinico Ambrosiano sarà travolto dalle conseguenze di una terribile pandemia.

Il cast

La fiction in onda su Rai Uno prossimamente, nel 2022, vedrà nel cast il protagonista Luca Argentero insieme a Matilde Gioli, Sara Lazzaro, Pierpaolo Spollon, Simona Tabasco, Silvia Mazzieri, Alberto Malanchino, Beatrice Grannò, Gianmarco Saurino, Marco Rossetti, Giusy Buscemi, Giovanni Scifoni, Alice Arcuri, Gaetano Bruno.

Il pubblico di Rai Uno non vede l’ora di assistere ad i nuovi episodi: attendiamo con l’ansia la data ufficiale di debutto!