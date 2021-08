L’ex amatissima concorrente del GF è diventata mamma del suo primo figlio: gioia immensa, bellissimo fiocco azzurro.

Sono davvero tantissimi i concorrenti che, in questi lunghissime ed intense sedici edizioni, si sono alternate nella casa del GF. Esordito sul piccolo schermo nel lontano 2001, il reality si è dimostrato, in un vero e proprio batter baleno, un programma davvero seguitissimo ed ambitissimo. Tanto è vero che, anno dopo anno, in tantissimi si sono presentati ai suoi provini per tentare di scalare il successo. Perché, diciamoci la verità, entrare nella casa del GF è sicuramente un’esperienza davvero indimenticabile, ma vogliamo parlare del successo che si riscuote? Ne è l’esempio lampante Luca Argentero e Flavio Montrucchio, che sono diventati volti amatissimi della televisione italiana, ma anche tanti altri.

Tra questi, è davvero impossibile non ricordarci di lei: l’ex amatissima concorrente della decima edizione del GF. È proprio lei che, pochissime ore fa, ha annunciato ai suoi sostenitori social di essere diventata mamma per la prima volta di un bellissimo fiocco azzurro. Gioia immensa, quindi, per l’ex gieffina. Che, in un vero e proprio batter baleno, è stata invasa dall’affetto dei suoi sostenitori. Di chi parliamo?

L’ex concorrente del GF è diventata mamma per la prima volta: benvenuto Abramo!

È proprio sul suo canale social ufficiale, sul quale è seguitissima ed amatissima, che l’ex concorrente del GF non ha affatto potuto fare a meno di annunciare ai suoi sostenitori di essere diventata mamma per la prima volta. Di chi parliamo? Semplice: della bellissima Mara Adriani. La ricordate nella casa più spiata d’Italia durante la sua decima edizione? Come dimenticarla, avete ragione! Ebbene. È proprio lei che è diventata mamma del piccolo Abramo. “My sweet baby”, ha scritto Mara Adriana a corredo di questo scatto che ritrae il suo piccolo Abramo.

Insomma, da come si può chiaramente comprendere, si tratta di una notizia davvero fantastica. E che, com’è giusto che sia, ha fatto impazzire di gioia tutti i suoi sostenitori. Inutile,quindi, raccontarvi dettagliatamente la loro reazione. Appena appresa la fantastica novella, il suo pubblico si è riversato sotto il suo post social per congratularsi con lei.

Ai tantissimi auguri arrivatole, si aggiungono anche i nostri.