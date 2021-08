La coppia ha ufficialmente divorziato e sapete a quanto ammonta la separazione? La cifra è veramente da urlo

La famosa coppia ha ufficialmente divorziato. La notizia è stata ripresa su tutti i giornali. Ciò che fa scalpore, però, è la cifra della separazione, che è veramente da urlo. Nessuno si sarebbe aspettato una somma così alta. Di seguito vi diciamo chi è stato ad annunciare il divorzio e soprattutto qual è la cifra che ha scosso l’opinione pubblica.

LEGGI ANCHE: Pippo Baudo, sapete quanto gli è costato il divorzio da Katia Ricciarelli? Incredibile!

Hanno divorziato, la cifra della separazione è da urlo

Bill Gates, famoso magnate fondatore di Microsoft Corporation, ha ufficialmente divorziato dalla moglie Melinda. I due hanno firmato le pratiche per sancire a livello burocratico la loro separazione. La notizia è stata diffusa dal sito americano TMZ, il quale ha divulgato anche alcuni dettagli a dir poco clamorosi inerenti all’accordo che hanno trovato i due ex coniugi.

Bill e Melinda hanno poi comunicato la loro decisione con una nota congiunta, dichiarando che è stata una scelta fatta di comune accordo ed hanno sottolineato che continueranno a lavorare fianco a fianco. Il loro matrimonio è durato circa ventisette anni.

Secondo il sito americano TMZ, non ci sarebbero stati attriti tra di loro. Le richieste erano già state stabili, da ambo le parti, nella prima fase della separazione, resa nota circa tre mesi fa. Dato che Bill e Melinda non avevano stipulato un contratto prematrimoniale, i due hanno optato per la divisione dei beni, sia per gli immobili sia per la liquidità del denaro. L’ex moglie del magnate statunitense, inoltre, potrà continuare ad usare il cognome Gates.

La cifra pattuita per la separazione è veramente clamorosa. Ad un primo calcolo, considerando che il patrimonio dell’imprenditore è di circa 130 miliardi di dollari, all’ex moglie dovrebbe spettarne la metà, ovvero 65 miliardi.