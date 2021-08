Ha interpretato il ruolo della potente e altruista strega “Bonnie” per tutta la serie di “The Vampire Diaries”: com’è oggi la talentuosa e bellissima Kat Graham?

Nell’amatissima serie sui vampire ha ricoperto il ruolo della potente strega Bonnie, migliore amica di Elena e spesso ancora di salvezza per l’intero gruppo. L’abbiamo conosciuta adolescente, quando ancora non era conoscenza dei suoi grandi poteri e l’abbiamo amata fino alla fine. A vestire i panni della splendida Bonnie c’era la talentuosa e bellissima Kat Graham: com’è diventata oggi? Scopriamo insieme tutti i dettagli che la riguardano, resterete senza parole!

Leggi anche: Era l’affascinante e impulsivo “Tyler” in “The Vampire Diaries”: avete visto com’è oggi Michael Trevino?

Com’è oggi la talentuosa Kat Graham: era “Bonnie” in The Vampire Diaries

Iniziamo col dire che, sebbene non tutti ne sono a conoscenza, Kat Graham non è solo una talentuosa attrice. La giovane è infatti un’artista a trecentosessanta gradi. Ballerina, cantante, interprete, è apparsa nei videoclip di star di fama mondiale. Tra questi possiamo citare Justin Bieber e John Legend.

Forse non tutti lo ricorderanno, ma da piccolissima ha preso parte in un piccolo ruolo al film che ha reso celebre Lidnsey Lohan: “Genitori in trappola”. Ha proseguito con il lavoro di attrice sia sul grande che sul piccolo schermo. L’abbiamo ammirata in “Honey 2” e “17 Again”, ma anche in “Malcolm”, “Joan of Arcadia”, “Stalker”. A consacrarla al successo televisivo è stato sicuramente il ruolo della strega Bonnie Bennet. Seguitissima sui social, l’artista vanta un profilo Instagram da oltre sei milioni di follower. Sempre meravigliosa e affascinante, vi mostriamo uno scatto pubblicato proprio da Kat Graham di recente sul celebre social. Pronti a restare senza parole? Eccola in tutto il suo splendore.

Bisogna ammettere che Kat Graham è davvero “magica”: il tempo per lei sembra non scorrere affatto ed è un vero incanto proprio come ai tempi della primissima puntata di “The Vampire Diaries”. Siete d’accordo con noi?