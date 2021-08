‘La clinica per rinascere’, ricordate la storia di Gianni? Il trentaseienne aveva un peso di ben 277 kg, ma sapete com’è oggi? Resterete di stucco.

Avete mai seguito ‘La clinica per rinascere’? In onda su Real Time a partire dal 2018, il programma racconta le avventure di pazienti con gravi condizioni di obesità che, per un motivo o per un altro, hanno deciso di rivolgersi al dottor Cristiano Giardiello per riprendere in mano le redini della propria vita. Tra i diversi pazienti che si sono rivolti al chirurgo della Clinica Pineta Grande Hospital in Campania, è davvero impossibile dimenticarci di lui. Stiamo parlando proprio del simpaticissimo Gianni. Giunto nel programma con un peso che raggiungeva i 277 kg, il trentaseienne campano ha chiesto aiuto al buon Giardiello per ritornare in forma. E, dati i risultati, sembrerebbe che sia riuscito alla grande a portare al termine il suo obiettivo. Ovviamente, vi mostreremo noi ogni cosa. Prima di farlo, però, procediamo con ordine.

Leggi anche –> ‘La clinica per rinascere’, la storia di Maria Elena: pesava ben 252 kg, com’è cambiata

Protagonista indiscusso della prima stagione de ‘La clinica per rinascere’, il buon Gianni ha dimostrato, sin da subito, la sua forza e determinazione, ma soprattutto la sua volontà a voler ritornare in forma. Scopriamo tutti i dettagli.

Ricordate la storia di Gianni a ‘La clinica per rinascere’? Eccolo oggi dopo 3 anni

Dopo Rosarita e Maria Elena, è il turno di Gianni a raccontare la sua storia nel programma ‘La clinica per rinascere’. Il giovanissimo trentaseienne napoletano, arrivato a pesare ben 277 kg, ha deciso di affidarsi al dottor Cristiano Giardiello per ritornare in forma. E riprendere le redini della propria vita in mano. Fortemente addolorato dalla morte della madre avvenuta qualche anno prima della sua partecipazione al programma, il buon Amico è come se, in tutto questo tempo, avesse sfogato tutta la sua rabbia nel cibo. Arrivando, quindi, a raggiungere non soltanto ad un peso piuttosto elevato, ma anche ad avere bisogno di un supporto per respirare durante la notte.

Leggi anche –> ‘La clinica per rinascere’, ricordate Rosarita? La sua storia ha colpito tutto: eccola oggi, incredibile

Insomma, la sua situazione era piuttosto particolare. È proprio per questo motivo che, ancora prima di operarlo, il dottor Giardiello gli ha obbligato a ridurre il suo peso. Dopo più di un mese, Gianni è riuscito a dimagrire ben 20 kg. Ed ha potuto sottoporsi, così, all’intervento chirurgico. Com’è cambiato da quel momento? La foto che vi riproporremo di seguito ce lo mostra dopo 5 mesi dall’operazione. Dando uno sguardo al suo profilo Facebook, invece, rimarrete impressionati per il suo notevole cambiamento.

Da quanto si apprende, non soltanto Gianni è ritornato in forma ed ha centrato alla grande il suo obiettivo, ma sembrerebbe che sia riuscito anche ad aprire il ristorante che, insieme a suo fratello, sognava di aprire. Complimenti, caro Gianni.