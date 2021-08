Ha vestito i panni della brillante e coraggiosa Emily Prentiss in “Criminal Minds”: riconoscete oggi la splendida e talentuosa Paget Brewster?

Emily Prentiss è stato uno dei personaggi più amati di “Criminal Minds”. Sebbene si sia unita solo in un secondo momento alla squadra di analisi comportamentale, il suo talento, il suo coraggio e la sua brillante intelligenza l’hanno subito fatta distinguere. Il suo legame di amicizia con tutti i membri della squadra le ha riservato un posto speciale nel cuore del pubblico. La gioia è stata immensa quando è tornata dopo il caso “Doyle” e, soprattutto, quando nelle ultime stagioni ha preso lei le redini dell’unità. Nei panni della magnifica agente c’era la talentuosa Pagert Brewster: la riconoscete oggi?

Leggi anche: “Criminal Minds”, ricordate l’affascinante e coraggioso “Derek”: com’è oggi e cosa fa Shemar Moore?

Era la magnifica Emily di “Criminal Minds”: com’è oggi la splendida Paget Brewster?

Attrice di immenso talento, ha fatto il suo debutto sul piccolo schermo con un piccolo ruolo nella quarta stagione dell’iconico “Friends”. La sua carriera è sicuramente decollata grazie al ruolo della profiler Emily Prentiss. L’abbiamo ammirata in altre celebri serie televisive, come “Law e Order”, “Modern Family”, “Mom”, “Due uomini e mezzo”. Non solo tv, però, la splendida interprete ha recitato anche diverse volte per il grande schermo.

Forse non tutti sanno che Paget Brewster è una grande amica di Matthew Gray Gubler, che sul set di Criminal Minds interpretava il dottor Spencer Reid. I due sono tanto che legati che è stato proprio l’attore a celebrare il matrimonio di Paget Brewster con il marito Steve Damstra. Di recente l’abbiamo ammirata nella miniserie per la tv “Hollywood”. Siete curiosi di vedere com’è cambiata l’attrice dai tempi di Criminal Minds? Ecco per voi uno scatto pubblicato da Paget Brewster tramite il suo profilo Instagram.

Un look acqua e sapone e un fascino indiscutibile: Paget Brewster è davvero magnifica e il pubblico continua a seguirla con affetto e passione!