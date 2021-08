Sposato a 19 anni, nonno a 47: cosa fa oggi la prima moglie di Claudio Amendola

Claudio Amendola si è sposato per la prima volta a 19 anni ed è diventato nonno a 47, ma sapete cosa fa oggi la sua prima moglie?

È uno dei più grandi attori del cinema e della televisione italiana, Claudio Amendola. Nato a Roma il 16 Febbraio del 1963 da Ferruccio Amendola, grandissimo attore e doppiatore, e da Rita Savagnone, anche lei attrice e doppiatrice di successo, ha iniziato a muovere i primi passi in questo mondo davvero da piccolissimo. Pensate, il suo esordio è arrivata all’età di ben 19 anni. E da quel momento non si è mai più fermato. Dal suo debutto ad adesso, infatti, il buon Amendola è riuscito a costruirsi una carriera davvero incredibile. E il suo curriculum, com’è giusto che sia, è ricco di esperienze lavorative impressionanti.

Tralasciando l’aspetto professionale e lavorativo, che immaginiamo sia noto a tutti, cosa sappiamo della sua vita privata? Attualmente, è felicemente sposato con Francesca Neri, attrice famosissima ed amatissima. Sapete, però, che Claudio Amendola si è sposato alla sola età di 19 anni? Avete letto proprio bene, si! Per circa 14 anni, infatti, l’attore romano è stato legato ad un’altra donna. Siete curiosi di sapere cosa fa oggi la sua prima moglie?

Claudia Amendola, cosa fa oggi la sua prima moglie? Non tutti lo sanno!

Ancora prima di convolare a nozze con Francesca Neri nel 2010, Claudio Amendola si è sposato alla sola età di 19 anni. Correva esattamente il 1983 quando, davvero giovanissimo, l’attore romano sposava Marina Grande. E diventava padre di due splendide ragazze: Alessia, ad oggi una famosissima doppiatrice, e Giulia. Il loro matrimonio è finito nel 1997. E, quindi, esattamente dopo 14 anni. Anche se, nonostante questo, i due hanno mantenuto un ottimo rapporto. A questo punto, però, ci chiediamo: cosa fa oggi la prima moglie di Claudio Amendola?

Il nome dell’ex moglie dell’attore romano non vi risulta affatto nuovo? Come darvi torto! Marina Grande non soltanto è una famosissima attrice ed ha interpretato ruoli incredibili, ma è anche una doppiatrice conosciuta e stimata.

Cosa ci dite voi? Conoscevate questo ‘retroscena’ sulla vita privata di Claudio Amendola?