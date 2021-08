È davvero impossibile non ricordarla nel cast de ‘Le Ragazze del Coyote Ugly’, vero? Sono trascorsi 21 anni dal film, eccola oggi: resterete di stucco.

Chi è che non ha mai visto, nemmeno una sola volta nella vita, il film ‘Le Ragazze del Coyote Ugly”? Concentrato sulle avventure della giovanissima Violet , che decide di abbandonare il tetto che condivide con suo padre per trasferirsi e cercare fortuna altrove, la pellicola ha riscosso un successo impressionante sin dal primo momento. D’altra parte, diciamoci la verità, non fatichiamo affatto a capirne il motivo. Cosa sappiamo, però, sulle attrici che hanno preso parte al film? In particolare, ricordate la bellezza della giovanissima Violet? Come dimenticarla, avete ragione! Ebbene: siete curiosi di sapere com’è cambiata oggi?

Sono trascorsi esattamente 21 anni da quando ‘Le Ragazze del Coyote Ugly’ usciva in tutte le sale cinematografiche e riscuoteva un successo davvero impressionante, ma com’è diventata oggi la sua protagonista indiscussa? Stiamo parlando proprio di lei: Violet interpretata dalle bellissima Piper. Com’è diventata oggi? Siete proprio curiosi di saperlo? Ci pensiamo noi a dirvi ogni cosa.

La ricordate ne ‘Le Ragazze del Coyote Ugly’? Eccola oggi dopo 21 anni: che bellezza!

È davvero impossibile non ricordarci di lei. Stiamo parlando proprio della bellissima e giovanissima Violet de ne ‘Le Ragazze del Coyote Ugly’. Protagonista indiscussa della pellicola cinematografica che racconta le vicende di un’aspirante cantautrice con l’incubo di salire sul palco e cantare dinanzi al pubblico, il film ha riscosso un successo davvero impressionante. Tanto è vero che ancora adesso, nonostante siano passati 21 anni dalla sua uscita, continua ad essere un ‘must’.

A tal proposito, sapete com’è cambiata Piper Perabo dopo quel film? Quando ha preso parte alla pellicola, c’è da ammetterlo, era davvero giovanissima, ma pur sempre bellissima. Com’è, invece, adesso a distanza di poco più di vent’anni? Guardate un po’ qui. Anche se, vi anticipiamo, resterete davvero di stucco.

Insomma, saranno anche passati 21 anni dal film, ma la bella Piper Perabo non è affatto cambiata. Sempre bellissima, l’attrice è la piena testimonianza che il tempo non è affatto passato per lei. Siete d’accordo?