Reazione a catena, Marco Liorni si commuove: “Scusate”, cos’è successo

Marco Liorni si commuove a Reazione a catena: “Scusate”, di seguito vi spieghiamo cos’è successo nel quiz show

Reazione a catena – L’intesa vincente è un game show in onda su Rai 1 dal 2 luglio 2007. La trasmissione va in onda tutti i giorni nella fascia preserale durante il periodo estivo, prendendo il posto del programma L’eredità. Il quiz è stato condotto dal 2007 al 2009 da Pupo, dal 2010 al 2013 da Pino Insegno, dal 2014 al 2017 da Amadeus, nel 2018 da Gabriele Corsi, mentre dal 2019 Marco Liorni è al timone del programma.

In una recente puntata del game show, il conduttore si è commosso. Di seguito vi spieghiamo cos’è successo.

Reazione a Catena, Marco Liorni si commuove: cos’è successo

Nella puntata del 2 agosto di Reazione a Catena, attimi di commozione per il conduttore Marco Liorni. Durante il gioco de La catena musicale, le Trottole, sfidanti delle campionesse Scoppiettine, hanno individuato la canzone misteriosa, Hey Jude dei Beatles. Dopo il momento di gioia e festeggiamento, la regia ha mandato sugli schermi le immagini dell’esibizione della band inglese. In studio si sono scatenati tutti a cantare. Il conduttore del game show, oltre a cantare, si è lasciato andare ad un attimo di commozione.

È stato lo stesso Liorni poi a confermare il momento d’emozione: “Scusate mi sto commuovendo”. Il conduttore ha poi spiegato il motivo: “Ringrazio la nostra collaboratrice che trova questi video. Un brano stupendo scritto da Paul McCartney per il figlio di John Lennon”. È stata dunque la canzone a far emozionare il conduttore del game show di Rai Uno.

Dopo il momento abbastanza emozionante, Le Trottole hanno indovinato tutta la catena, arrivando alla fase finale con il super tesoretto di 131mila euro. Anche il conduttore si è complimentato con loro: “Era tanto che non succedeva“. Le neo campionesse, però, non sono riuscite a indovinare l’ultima parola.