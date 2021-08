Quando ha preso parte a ‘Vite al Limite’ aveva un peso che raggiungeva i ben 268 kg: com’è oggi? È irriconoscibile: stenterete davvero a crederci!

Tra le tantissime storie che sono state raccontate nel corso di queste nove edizioni di ‘Vite al Limite’, è davvero impossibile dimenticarci di lei. Giunta alla clinica di Houston del dottor Nowzaradan con gravissimi problemi di obesità, la storia della donna ha facilmente conquistato l’interesse dei telespettatori del programma. Perché? Beh, la risposta è davvero semplice. Con un peso che per pochissimo non raggiungeva i 300 kg, la paziente del chirurgo iraniano aveva alle spalle un passato per nulla facile. È proprio per questo motivo che, sulla soglia dei 50 anni, aveva deciso di riprendere in mano la sua vita. E rimettersi in forma.

Protagonista indiscussa della sesta stagione di ‘Vite al Limite’, la donna ha iniziato il suo percorso annuale all’interno della clinica del dottor Nowzaradan dopo aver constatato che il suo peso raggiungeva i ben 268 kg. E, nonostante i numerosi e giusti momenti di sconforto, è riuscita a portare al termine il suo obiettivo. Sono trascorsi esattamente 3 anni da questo momento, ma come sta? E, soprattutto, com’è diventata oggi? Siete proprio curiosi di saperlo? Ci pensiamo noi!

Vite al Limite, pesava ben 268 kg: com’è oggi? Farete difficoltà a riconoscerla

È davvero impossibile dimenticarsi di lei. Stiamo parlando proprio di Tamy Lyn Marrell, protagonista indiscussa della sesta stagione di ‘Vite al Limite’. Entrata a far parte del programma con un peso che raggiungeva i 268 kg, la donna aveva colpito tutti per la sua drammatica storia. Stando a quanto si apprende, sembrerebbe che il suo passato non sia stato affatto facile. Non soltanto, quando Era giovanissima, ha dovuto fare i conti con la morte del padre, ma ha dovuto far fronte anche alla depressione e conseguente chiusura all’interno di una clinica di sua madre.

Insomma, la storia di Tamy è piuttosto particolare. Ed è proprio per questo motivo che ha catturato l’attenzione di tutti. Com’è diventata, però, oggi? Ammesso che sono trascorsi 3 anni, com’è cambiata?

Seppure sia una foto che risale a qualche mese fa, si vede chiaramente che, dopo il programma, la bella Tamy ha continuato a mantenere un regime alimentare sano e corretto.