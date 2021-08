Alessandro e Carlotta di Temptation Island, è successo dopo il programma: incredibile; ecco cosa è accaduto al termine del docu reality di Canale 5.

Un’edizione fortunatissima, quella di Temptation Island andata in onda questa estate. Ascolti stellari hanno accompagnato il docu reality di Canale 5 dalla prima all’ultima puntata: i telespettatori si sono appassionati moltissimo alle storie delle coppie, raccontate da Filippo Bisciglia. Tra le coppie più discusse c’è quella formata da Alessandro Autera e Jessica Mascheroni: i due si sono lasciati dopo il programma, decidendo di uscire separati. Ma è nato qualcosa tra Alessandro e la single Carlotta?

I due si sono avvicinati un bel po’ durante la permanenza nel villaggio: cosa è successo dopo il programma? Vi raccontiamo tutto!

Alessandro e la tentatrice Carlotta, cosa è successo dopo l’esperienza a Temptation Island

Alcune coppie sono ‘scoppiate’, altre però sono nate e sembrano procedere a gonfie vele. Di cosa parliamo? Dell’ultima edizione di Temptation Island, al termine della quale è successo davvero di tutto. Se alcune coppie, infatti, hanno deciso di separarsi dopo il programma, sono nate delle conoscenze tra i protagonisti del reality e tentatori/tentatrici. Come Manuela Carriero e Luciano Punzo, amatissimi dal pubblico: la pugliese dopo la rottura con Stefano ha trovato la felicità proprio col tentatore napoletano. Ma non è tutto!

Anche Alessandro ha interrotto la sua storia con Jessica, iniziando una conoscenza con la tentatrice Carlotta Adacher. Una conoscenza che procede benissimo: i due si mostrano spesso sui social insieme, complici e sempre più affiatati. Al magazine di Uomini e Donne, l’ex tentatrice non risparmia una frecciatina per l’ex fidanzata di Alessandro: “Ho cercato di farli capire che annullarsi per un’altra persona non è la scelta migliore, credo che lei lo abbia un po’ represso in questo. Jessica mi è sembrata viziata e prevedibile.”

Insomma, la frequentazione tra Carlotta e Alessandro procede anche dopo Temptation Island. E voi cosa ne pensate, vi piacciono insieme?