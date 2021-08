Alessia Marcuzzi svela il motivo del suo addio a Mediaset: la celebre conduttrice televisiva si è raccontata a cuore aperto, ecco le sue parole.

Poco più di un mese fa, Alessia Marcuzzi ha lasciato senza parole il mondo della televisione. Con un lungo post, la celebre conduttrice ha annunciato il suo addio a Mediaset, dopo 25 lunghi anni. “Ho deciso di prendermi un momento per me perchè non riesco più ad immaginarmi nei programmi che mi venivano proposti” ha spiegato la Marcuzzi che non ha nascosto la sua sofferenza nel prendere questa decisione. Una scelta spiazzante, per tutti, quella di Alessia che è stata madrina di programmi di grandissimo successo. A Vanity Fair la conduttrice televisiva ha ritoccato l’argomento ed ha svelato i motivi della sua decisione.

Alessia Marcuzzi, svelato il motivo del suo ‘addio’ a Mediaset: solo ora l’ha detto

Alessia Marcuzzi in un’intervista a Vanity Fair ha svelato i motivi del suo ‘addio’ a Mediaset. La celebre conduttrice ha salutato i programmi di cui è stata madrina: è stata volto della rete televisiva per ben 25 anni.

“Quando non ti riconosci più, e non c’entra quello che fai e hai sempre fatto, ma c’entri tu, è obbligatorio chiedersi ‘Che cosa vuoi diventare?’. E rispondersi. Mi sono detta: ‘Alessia, sei fortunata si, e tantissimo, ma sei davvero quello che ti piace? Quello che vuoi essere?’. E così ho cominciato a ridisegnarmi, a pensare. Mi sono fermata: c’era la necessità di capire. La verità è che ho lasciato Mediaset per sperimentare una nuova fase della vita, assecondando un richiamo, un’urgenza di libertà“: sono state queste le parole di Alessia Marcuzzi.

Le auguriamo di vivere felice la sua ‘nuova fase della vita’.

