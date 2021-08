L’amatissima tronista di Uomini e Donne si sposa: “E sarà per sempre sì”, la proposta è commovente, il video da brividi condiviso sui social.

Una gioia incredibile, un video che ha emozionato tantissimo il web. Una delle troniste più amate di Uomini e Donne si sposerà presto! L’annuncio è arrivato proprio attraverso Instagram, dove la futura sposa ha pubblicato il video della dolcissima proposta di matrimonio. Un momento da favola, che ha fatto battere il cuore a fan e amici, sulle note del brano Abbracciame.

Il post è stato letteralmente invaso dai commenti e dai messaggi di affetto: tutti hanno espresso il loro entusiasmo per la meravigliosa notizia! Scopriamo i dettagli!

Uomini e Donne, l’amatissima ex tronista si sposa: l’annuncio da brividi emoziona tutti

Fiori d’arancio in arrivo per la bellissima Sabrina Ghio. L’ex ballerina di Amici ed ex tronista di Uomini e Donne si sposa! Il suo compagno Carlo Negri ha preparato per le una proposta da brividi: il video è stato condiviso proprio dalla Ghio sui social. Una gioia immensa, che Sabrina ha condiviso anche con la sua Penelope, la figlia nata nel 2013 da una precedente relazione.

“È e sarà per sempre sì!”, scrive l’ex tronista nella didascalia al suo ultimo post. Che in pochissimo tempo è stato invaso dai commenti e i messaggi di fan e colleghi. Tutti super felici per Sabrina e per la meravigliosa notizia:

Una grande gioia per l’ex ballerina di Amici di Maria De Filippi, che negli scorsi mesi ha affrontato un periodo difficile per via di alcuni problemi di salute. Non possiamo che mandare i nostri migliori auguri di cuore ai futuri sposi Sabrina e Carlo! Che sia l’inizio di una vita felice insieme!