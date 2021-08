Angela Melillo, avete visto dove vive l’ex naufraga? L’occhio cade proprio su un ‘dettaglio’ in particolare.

A L’isola dei famosi 2021, Angela Melillo, non ha fatto altro che sorprenderci. Ha dimostrato di essere una vera leader, nonostante per lei, non sia arrivata la vittoria. Ma il trionfo per l’ex naufraga è stato proprio questo, il suo percorso, affrontato con serenità, volontà e tanta forza.

Un’esperienza unica, che l’ha vista più volte al centro dell’attenzione, e che sicuramente, la porta ad essere tra le protagoniste assolute del reality terminato qualche mese fa. La Melillo, una volta conclusasi L’Isola dei famosi, è ritornata alla sua vita. E per lei sono ritornate anche le abitudini in casa. L’ex naufraga, infatti, sui social, ha mostrato alcuni momenti della sua giornata. Ed è proprio negli scatti e nei video resi noti sul suo canale instagram, che sono ben evidenti alcuni spazi della sua casa. L’avete mai vista?

Angela Melillo, dove vive: c’è un ‘dettaglio’ della sua casa che non sfugge

Angela Melillo ha da qualche mese concluso il suo percorso a L’Isola dei famosi. L’attrice ha dimostrato in Honduras di essere una vera leader, e di saper affrontare le difficoltà sempre con il sorriso. L’ex naufraga è molto attiva sui social, dove il suo profilo instagram conta di ben oltre i 50 mila follower. Sono diverse le foto che pubblica e proprio attraverso alcuni scatti, porgendo una maggiore attenzione, è possibile vedere alcuni spazi della sua casa.

Avete mai visto dove vive l’ex naufraga? Osservate queste foto. Possiamo vederla, qui, impegnata nel preparare da mangiare. Sembra che lo spazio sia abbastanza ampio, e i colori sono molto chiari. Le pareti in bianco sono in equilibrio con l’arredamento.

Nella seconda foto, la vediamo impegnata a stirare, e notiamo subito che, anche qui, l’arredamento è sempre di colore bianco. Ovviamente, non sappiamo se la stanza è sempre la stessa, e se questo è un angolo diverso.

Ma c’è un dettaglio che non è assolutamente sfuggito, osservate bene :

Avete notato qualcosa? Nulla di strano sia chiaro, ma dobbiamo ammetterlo, il panorama è spettacolare. La terrazza, poi, che dire, è il posto giusto per trascorrere momenti al fresco e per rilassarsi.