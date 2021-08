Anna Pettinelli, arriva un duro sfogo: c’entra Amici?

Anna Pettinelli, arriva un duro sfogo: c’entra la sua partecipazione alla prossima edizione di Amici? Ecco le sue parole.

Parole che non sono passate inosservate, quelle apparse nell’ultimo post condiviso sui social da Anna Pettinelli. La conduttrice radiofonica, insegnante di canto ad Amici, sembra scagliarsi contro chi ha messo in giro notizie false.

C’entra la sua partecipazione alla prossima edizione di Amici? Scopriamo nei dettagli il suo pungente messaggio.

Anna Pettinelli, il duro sfogo sui social: ” Non credete a tutto come i somari”, c’entra Amici?

“Fatevi un bagno, un vaccino che sarebbe l’ora, siate spensierati, godetevi ‘sti spicci di vacanze e soprattutto non credete a tutto come i somari. Che volano. E volano bassi.” Questo il messaggio, decisamente pungente, che Anna Pettinelli ha condiviso sui suoi canali social. Un messaggio che sembra essere indirizzato chiaramente a chi mette in giro o crede a notizie non vere. “No fake news” si legge tra gli hashtag allegati al post. Ma a cosa fa riferimento la Pettinelli?

Nulla è certo, poiché la conduttrice non fa riferimento a nulla nello specifico. In molti, però, hanno ipotizzato che la Pettinelli si riferisca alla notizia secondo cui non ci sarà nella prossima edizione di Amici. Nelle scorse ore, infatti, sul web si è diffusa la voce secondo la quale Anna Pettinelli lascerebbe Amici: a sostituirla Lorella Cuccarini, che da prof di ballo diventerebbe prof di canto. Nuovo prof della categoria danza Raimondo Todaro, che dopo anni ha detto addio a Ballando con le stelle.

Quanto c’è di vero in tutto questo? Non è ancora chiaro, ma le parole della Pettinelli hanno tutta l’aria di essere una smentita.

Non ci resta che attendere le prossime settimane per scoprire tutti i dettagli della nuova edizione di Amici. Che inizierà molto prima delle precedenti: si parte già a metà settembre! Noi non vediamo l’ora di conoscere i nuovi allievi della scuola, e voi?