La foto direttamente dal set del reboot di Sex And The City sta facendo letteralmente impazzire di gioia i fan della serie: ecco Carrie e Mr Big oggi!

La serie televisiva più amata di tutti i tempi è senza dubbio Sex And The City. Sin dalla prima messa in onda, nel 1998, ha avuto un successo enorme: ambientata a New York, racconta la vita sentimentale e sessuale di quattro amiche. La protagonista, l”io narrante’, della storia è Carrie, interpretata da Sarah Jessica Parker. Carrie, nella serie, è sempre alla ricerca dell’amore totale, che ti consuma e non ti fa pensare ad altro: l’uomo della sua vita è Mr Big, così chiamato da lei. Gli appassionati di Sex And The City hanno sognato con loro la meravigliosa storia d’amore: sono passati ormai tanti anni, siete curiosi di vedere la foto che sta facendo, oggi, il giro del web?

