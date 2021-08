La serie di “H2o” ha segnato il debutto di attrice per Claire Holt che interpretava il personaggio di Emma: com’è diventata oggi la splendida artista?

Il suo esordio nel mondo della recitazione e sul piccolo schermo è avvenuto con la “magica” serie di “H2o” di cui è stata una delle protagoniste. La carriera di Claire Holt è continuata a gonfie vele sia sul grande che sul piccolo schermo. Uno dei ruoli più amati in cui l’abbiamo ammirata è stato sicuramente quello della vampira originale “Rebekah” sia in “The Vampire Diaries” che in “The Originals”. Claire Holt è praticamente cresciuta sotto gli occhi del pubblico: siete curiosi di vederla oggi?

Dai tempi di “H2o” ad oggi: com’è diventata la splendida Claire Holt?

Legata da una forte amicizia alla collega Phoebe Tonkin con cui ha condiviso il set sia di “H2o” che di “The Vampire Diaries” e “The Originals”, oggi la magnifica è attrice è mamma di due splendidi bambini. Di recente ha preso parte al film per il cinema “Untitled Horror Movie” e qualche anno fa alla serie tv “Aquarius”. Tra le varie serie televisive in cui l’abbiamo ammirata spicca anche “Pretty Little Liars”, mentre per il cinema non possiamo dimenticare la pellicola “47 metri” al fianco di Mandy Moore.

Non tutti sanno che aveva inizialmente deciso di studiare medicina, avvicinandosi al mondo della pubblicità e al ruolo di modella per mettere da parte alcuni soldi. Non solo, è anche una grande sportiva: è stata una pallanuotista ed ha anche ottenuto la cintura nera di Taekwondo. Sposata con Andrew Joblon, è diventata mamma nel 2019 del piccolo James e nel 2020 della dolce Elle. Meravigliosa più che mai, ecco uno scatto recente che la ritrae in tutto il suo splendore.

Sempre bellissima e ricca di fascino, Claire Holt è davvero magnifica! Non ci resta che aspettare per scoprire quale saranno i suoi prossimi progetti!