Comunicazione Rai, salta la sua posizione: noto volto televisivo non viene confermato

Comunicazione Rai, la notizia è delle ultime ore: il noto volto televisivo non è stato confermato.

Nelle ultime settimane, sembra esserci una vera e propria rivoluzione che sta coinvolgendo sia la Rai che la Mediaset. Le novità per le prossime stagioni sono tante e i cambiamenti sembrano pronti per essere messi in atto. Nelle ultime ore una comunicazione Rai ha destato non poca attenzione, lasciando spiazzati un po’ tutti.

A quanto pare, un noto volto televisivo non è stato confermato, facendo saltare così la sua posizione. Ma esattamente di chi stiamo parlando? Entriamo nei dettagli della notizia appena riportata.

Salta la sua posizione, la comunicazione Rai: non è stato confermato

Siamo in periodi di cambiamenti, di conferme e di non conferme. La notizia appena riportata desta una certa attenzione. Come riportato da Tvblog, secondo quanto dichiarato dalla comunicazione Rai, il noto volto televisivo non sarà riconfermato. Ma esattamente di chi stiamo parlando?

A quanto pare, sembrerebbe che la Rai abbia comunicato al Cdr di RaiSport che il mandato di Marco Civoli e Alessandra De Stefano sia stato prorogato di un anno, mentre per Enrico Varriale, terzo vicedirettore, con delega al calcio, non c’è stata nessuna comunicazione e di conseguenza, nessun rinnovo. Sembrerebbe, quindi, che per il noto giornalista non ci sia una conferma.

Varriale è molto apprezzato, e questa inaspettata notizia, sarà sicuramente una spiacevole sorpresa per tutti coloro che lo seguono da tempo. Questa non conferma non dovrebbe, però, toccare la presenza del giornalista alla guida di Novantesimo Minuto.