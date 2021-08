Dopo 17 anni ha deciso di cambiare: il celebre giornalista passa a Mediaset; i dettagli della decisione.

Dopo ben 17 anni, il famoso giornalista dice addio a Sky e passa a Mediaset. “Ho messo piede a Sky il 31 luglio 2004. Saluto e ringrazio il 31 luglio 2021”, si legge nel post condiviso dal giornalista sui suoi canali social, qualche giorno fa.

Un addio a cui segue una nuova avventura per il celebre telecronista, che approda a Cologno Monzese. Scopriamo tutti i dettagli di questa notizia.

Il giornalista dice addio a Sky dopo 17 anni: la nuova avventura a Mediaset

Riccardo Trevisani lascia Sky e passa a Mediaset. Dopo ben 17 anni, il telecronista dice addio all’emittente satellitare, dove è approdato nel 2004. Anni di emozioni infinite e di telecronache che sono rimaste nel cuore dei tifosi: alcuni di questi momenti sono stati racchiusi in un video, postato proprio da Trevisani sui suoi social, per annunciare la sua decisione. Un passaggio, quello di Trevisani a Mediaset, che sembra risolvere quindi la “questione” Pierluigi Pardo, che, con ogni probabilità, sarà un volto di Dazn nella prossima stagione.

Dopo Massimo Callegari, che ha lasciato Dazn per passare a Mediaset, arriva anche Trevisani, uno dei volti più noti ed autorevoli di Sky. Un grandissimo colpo per Mediaset, che dalla prossima stagione offrirà tantissimo del calcio che conta, con l’acquisizione dei diritti della Coppa Italia e Supercoppa Italiana, la Champions League ( sia su Canale 5 che su Mediaset Play), la Nations League e le qualificazioni per i prossimi mondiali del 2022, in Quatar, che partiranno a settembre.

Insomma, una stagione ricca di e tutta da vivere, che partirà tra qualche giorno, dal 13 al 16 agosto, con le sedici partite valide per i trentaduesimi di Coppa Italia: saranno visibili in esclusiva su Italia 1 e Canale 20. Noi non vediamo l’ora di tuffarci in questa nuova stagione calcistica, e voi?